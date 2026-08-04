L'HDS 13/20-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude muni d'un brûleur fioul. Son moteur électrique triphasé à 4 pôles mobilise une puissance importante pour des utilisations en conditions difficiles. La pompe à vilebrequin avec culasse en laiton permet un nettoyage à 1 300 l/h et 200 bar de pression. Un grand filtre à eau protège la pompe des particules de saleté. Le réservoir tampon de stockage d'eau est équipé d'une protection contre l'entartrage. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne située en façade. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité est garantie par la surveillance électronique du brûleur fioul et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les tâches d'entretien et de maintenance s'avèrent tout aussi conviviales. Une multitude d'accessoires disponibles en option permet l'ajustement de l'HDS 13/20-4 St à diverses tâches de nettoyage. L'appareil peut être complété par un manomètre et un compteur horaire, un deuxième système de dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.