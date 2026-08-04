HDS 13/20 -4 St EU-I
Le nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude HDS 13/20-4 St est muni d'un brûleur fioul et nettoie en haute pression jusqu'à 1 300 l/h et 200 bar.
L'HDS 13/20-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude muni d'un brûleur fioul. Son moteur électrique triphasé à 4 pôles mobilise une puissance importante pour des utilisations en conditions difficiles. La pompe à vilebrequin avec culasse en laiton permet un nettoyage à 1 300 l/h et 200 bar de pression. Un grand filtre à eau protège la pompe des particules de saleté. Le réservoir tampon de stockage d'eau est équipé d'une protection contre l'entartrage. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne située en façade. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité est garantie par la surveillance électronique du brûleur fioul et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les tâches d'entretien et de maintenance s'avèrent tout aussi conviviales. Une multitude d'accessoires disponibles en option permet l'ajustement de l'HDS 13/20-4 St à diverses tâches de nettoyage. L'appareil peut être complété par un manomètre et un compteur horaire, un deuxième système de dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin hautes performancesRobuste pompe à piston avec tête en laiton et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale. Durée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles
Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesseMoteur à refroidissement par eau, garantissant des performances élevées et une longue durée de vie. Moteur électrique triphasé 4 pôles à vitesse lente pour garantir une durée de vie plus longue. Puissance et efficacité élevées.
Brûleur Kärcher très fiable et d'une efficacité maximaleBrûleur fioul hautes performances avec serpentin vertical et allumage continu sans déflagration. Avec la technologie Kärcher éprouvée et efficace du brûleur pour une faible consommation de carburant.
Équipement haut de gamme
- Bac tampon / Réservoir de stockage d'eau avec vanne flotteur, protection contre l'entartrage et sécurité manque d'eau pour protèger le serpentin et le système complet des dépôts de calcaire.
- Le châssis et l'habillage sont en acier peint poudré pour une longue durée de vie.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure automatique du brûleur en cas de manque d'eau, protection contre la surchauffe.
Fonctionnement simple et intuitif
- Un bouton rotatif de marche unique pour toutes les fonctionnalités garantit une utilisation simple sans longue formation.
- Affichage pratique des erreurs pour informer immédiatement l'utilisateur et lui faire gagner du temps.
- Un panneau de commande intuitif avec des symboles explicites. Pratique, l'utilisateur peut visualiser l'état du programme en fonctionnement.
Grand filtre fin à eau transparent
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe contre les impuretés contenues dans l'eau.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
Très flexible
- En option, l'appareil peut être commandé à l'aide d'une télécommande.
- Pour chaque objectif et chaque tâche de nettoyage, Kärcher propose les accessoires adaptés issus de sa vaste gamme de solutions destinées aux nettoyeurs haute pression.
Système de dosage et d'aspiration de produits de nettoyage pour des résultats de nettoyage encore meilleurs
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Distribution optimale du détergent grâce au bouton de dosage.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Accès aisé à tous les composants utilies pour l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Pression de service (bar)
|200
|Pression maximum (bar)
|235
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Température d'alimentation (°C)
|max. 30
|Puissance raccordée (kW)
|9,5
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|9,1
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Protection électrique (A)
|25
|Poids (avec accessoires) (kg)
|160
|Poids avec emballage (kg)
|170
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inclus dans la livraison
- Contrôle de flamme
- Pré-équipé pour Servo Control
- Pré-équipé pour pilotage à distance par télécommande
- Power buse
- Fonction détergent: Aspiration
Équipement
- Jauge d'huile
- Indicateur de niveau d'huile
- Préparé pour l'aspiration du détergent
- Dosage de détergent (RM1)
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur refroidi à l'eau
- Châssis et habillage: Acier peint poudré
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Utilisation polyvalente en milieu industriel comme par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Nettoyage intensif pour les saletés extrêmes dans l'agriculture et la construction
- Pour le nettoyage des machines et des véhicules
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaires et chimiques
- Agriculture
- Secteur publique
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
Accessoires
Détergents
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