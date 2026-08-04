HDS 8/18 -4 St EU-I
Conditions difficiles, longévité élevée, puissance : le nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude HDS 8/18-4 St dispose d'un brûleur fioul et d'une pompe de 800 l/h et 180 bar.
L'HDS 8/18-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude avec brûleur fioul. Il dispose d'un équipement haut de gamme et est conçu pour une utilisation continue en conditions difficiles. Le moteur électrique est en triphasé à 4 pôles et la pompe à vilebrequin possède une culasse en laiton pour fournir une puissance élevée : 800 l/h à 180 bar. Un grand filtre à eau protège la pompe des particules de saleté. Le réservoir de stockage d'eau intégré est équipé d'une protection contre l'entartrage. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité est assurée par la surveillance électronique du brûleur et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les tâches d'entretien et de maintenance s'avèrent tout aussi conviviales. Une multitude d'accessoires permet l'ajustement de l'HDS 8/18-4 St à diverses tâches de nettoyage. L'appareil peut être complété par un manomètre et un compteur horaire, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton
- Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
- Particulièrement robuste et durable.
- Durée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles
Équipement haut de gamme
- Le réservoir de stockage d'eau avec protection contre l'entartrage et indicateur de réservoir vide protège le serpentin et le système complet des dépôts de calcaire.
- Le châssis et l'habillage sont en acier peint poudré pour une longue durée de vie.
- Un kit d'aspiration du détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide est inclus dans la fourniture standard : un deuxième kit est possible en option.
Moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau (version fioul)
- Moteur électrique triphasé 4 pôles à vitesse lente pour garantir une durée de vie plus longue.
- Moteur à refroidissement par eau, garantissant des performances élevées et une longue durée de vie.
- Seulement très faibles vibrations du moteur.
Brûleur Kärcher très fiable et d'une efficacité maximale
- Brûleur fioul hautes performances avec serpentin vertical et allumage continu sans déflagration.
- La conception verticale évite la condensation et la corrosion.
- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Coupure automatique en cas de fuite ou de défaillance des phases.
- Coupure automatique en cas de surtension ou de sous-tension.
Simple d'utilisation
- Un bouton rotatif de marche unique pour toutes les fonctionnalités garantit une utilisation simple sans longue formation.
- Concept simple avec des symboles auto-explicatifs et un panneau de commande convivial.
- Affichage pratique des erreurs pour informer immédiatement l'utilisateur et lui faire gagner du temps.
Système de dosage et d'aspiration de produits de nettoyage pour des résultats de nettoyage encore meilleurs
- Pour un dosage précis et continu du détergent
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Accès aisé à tous les composants utilies pour l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Grand filtre fin à eau transparent
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- Durée de vie élevée des composants et de la machine.
Très flexible
- En option, l'appareil peut être commandé à l'aide d'une télécommande.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 800
|Pression de service (bar)
|180
|Pression maximum (bar)
|215
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Température d'alimentation (°C)
|max. 30
|Puissance raccordée (kW)
|5,5
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|5,1
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Protection électrique (A)
|16
|Poids (avec accessoires) (kg)
|160
|Poids avec emballage (kg)
|170
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inclus dans la livraison
- Contrôle de flamme
- Pré-équipé pour Servo Control
- Pré-équipé pour pilotage à distance par télécommande
- Power buse
- Fonction détergent: Aspiration
Équipement
- Jauge d'huile
- Indicateur de niveau d'huile
- Préparé pour l'aspiration du détergent
- Dosage de détergent (RM1)
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur refroidi à l'eau
- Châssis et habillage: Acier peint poudré
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des machines et des véhicules
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaires et chimiques
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Dans les ateliers de production et autres ateliers nécessitant de l'eau chaude
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Secteur publique
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
Accessoires
Détergents
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