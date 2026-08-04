L'HDS 8/18-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude avec brûleur fioul. Il dispose d'un équipement haut de gamme et est conçu pour une utilisation continue en conditions difficiles. Le moteur électrique est en triphasé à 4 pôles et la pompe à vilebrequin possède une culasse en laiton pour fournir une puissance élevée : 800 l/h à 180 bar. Un grand filtre à eau protège la pompe des particules de saleté. Le réservoir de stockage d'eau intégré est équipé d'une protection contre l'entartrage. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité est assurée par la surveillance électronique du brûleur et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les tâches d'entretien et de maintenance s'avèrent tout aussi conviviales. Une multitude d'accessoires permet l'ajustement de l'HDS 8/18-4 St à diverses tâches de nettoyage. L'appareil peut être complété par un manomètre et un compteur horaire, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.