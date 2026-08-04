HD 10/19-4 St H
Nettoyeur haute pression stationnaire simple d'utilisation avec un débit de 1 000 l/h. Robuste et doté d'un équipement haut de gamme il est idéal pour l'agriculture ou l'industrie.
Ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide s'illustre par son utilisation conviviale, un débit de 1 000 l/h et une pression de 190 bar ; une température d'admission maximale de 85°C est possible. La pompe est protégée par un grand filtre à eau. Tout comme l'installation, l'utilisation et la maintenance s'avèrent faciles et conviviales. La surveillance électronique et l'afficheu LED d'erreurs garantissent une sécurité élevée de l'exploitation. Le moteur électrique à 4 pôles permet une longue durée de vie et la pompe à vilebrequin avec sa culasse en laiton haut de gamme ainsi que le châssis et l'habillage en acier inoxydable confèrent à l'appareil une longévité exceptionnelle. Le nettoyeur haute pression comprend un bac tampon avec sécurité manque d'eau et protection contre l'entartrage avec voyant indiquant le niveau bas. Du détergent peut être aspiré et dosé par une vanne dédiée ; là aussi, un indicateur de réservoir vide est prévu. Des accessoires et options peuvent être ajoutés : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et différentes télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeRéservoir de stockage avec vanne, protection contre l'entartrage et sécurité manque d'eau. Châssis robuste et capot en acier inoxydable. Préparé pour le raccordement de télécommandes.
Durables et robustesChâssis robuste et capot en acier inoxydable. Moteur électrique triphasé 4 pôles à vitesse lente pour garantir une durée de vie plus longue. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnementCoupure en cas de manque d'eau, Voyant LED : disponibilité, service, erreur. Coupure en cas de surtension ou de sous-tension. Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
Simple d'utilisation
- Un bouton rotatif de marche unique pour toutes les fonctionnalités garantit une utilisation simple sans longue formation.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
- Des voyants LED indiquent l'état des principales fonctions
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Un manomètre et un compteur horaire sont disponibles en option.
- Décompression automatique disponible en option.
Aspiration du détergent avec vanne et indicateur de réservoir vide
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
- En option : deuxième kit d'aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
- Dosage du détergent côté aspiration de la pompe (détergent en basse pression).
Modèle robuste pour les interventions difficiles
- Pour une utilisation quotidienne.
- Durée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles
- L'utilisation d'eau chaude augmente considérablement l'efficacité de nettoyage.
Grand filtre à eau intégré
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Accès confortable, nettoyage facile
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
Installation et maintenance faciles
- Les composants sont accessibles facilement et rapidement en cas de réparation.
- Installation rapide et économique sur place.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- Installation fixe sans risques : pas de propagation de la saleté ni de flexibles en vrac
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Pression maximum (bar/MPa)
|250 / 25
|Température d'alimentation (°C)
|85
|Puissance raccordée (kW)
|7
|Protection électrique (A)
|16
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoires) (kg)
|89
|Poids avec emballage (kg)
|98,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo control
- Power buse
- Châssis et habillage: Acier inoxydable
- Pré-équipé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Pompe de gavage (précompression)
- Protection anticalcaire
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Pré-équipé pour pilotage à distance par télécommande
- Dosage de détergent (RM1)
- Indicateur de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi par air
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaires, cosmétiques et chimiques.
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Nettoyage de véhicules et de machines dans les secteurs automobiles, industriels et agricoles.
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Agriculture
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
- Industrie
Accessoires
Détergents
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