Ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide s'illustre par son utilisation conviviale, un débit de 1 000 l/h et une pression de 190 bar ; une température d'admission maximale de 85°C est possible. La pompe est protégée par un grand filtre à eau. Tout comme l'installation, l'utilisation et la maintenance s'avèrent faciles et conviviales. La surveillance électronique et l'afficheu LED d'erreurs garantissent une sécurité élevée de l'exploitation. Le moteur électrique à 4 pôles permet une longue durée de vie et la pompe à vilebrequin avec sa culasse en laiton haut de gamme ainsi que le châssis et l'habillage en acier inoxydable confèrent à l'appareil une longévité exceptionnelle. Le nettoyeur haute pression comprend un bac tampon avec sécurité manque d'eau et protection contre l'entartrage avec voyant indiquant le niveau bas. Du détergent peut être aspiré et dosé par une vanne dédiée ; là aussi, un indicateur de réservoir vide est prévu. Des accessoires et options peuvent être ajoutés : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et différentes télécommandes.