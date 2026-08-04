Ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide (jusqu'à 60°C) s'illustre par un débit de 1 000 l/h et une pression de service considérable de 210 bar. La puissance élevée permet une utilisation continue en conditions difficiles, par exemple dans le secteur agricole ou l'industrie. Le châssis robuste et l'habillage en acier peint poudré, la pompe à vilebrequin avec culasse en laiton ainsi que le moteur électrique triphasé à 4 pôles avec refroidissement à eau assurent la robustesse et une longue durée de vie de l'appareil. La machine dispose d'un réservoir de stockage d'eau intégré avec sécurité manque d'eau et indicateur de réservoir vide. Le détergent aspiré via un un système dédié et avec une vanne de dosage en façade ; un voyant signale lorsque le réservoir est vide et l'appareil est équipé d'un grand bouton rotatif de commande. Les opérations d'installation et de maintenance s'effectuent rapidement et facilement. Les accessoires sont à prévoir en option et en fonction du besoin : manomètre et compteur horaire, kit d'aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et télécommandes.tomatique et télécommandes.