HD 10/21-4St
Utilisation facile, grande robustesse et sécurité élevée : nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide performant avec 1 000 l/h et 210 bar.
Ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide (jusqu'à 60°C) s'illustre par un débit de 1 000 l/h et une pression de service considérable de 210 bar. La puissance élevée permet une utilisation continue en conditions difficiles, par exemple dans le secteur agricole ou l'industrie. Le châssis robuste et l'habillage en acier peint poudré, la pompe à vilebrequin avec culasse en laiton ainsi que le moteur électrique triphasé à 4 pôles avec refroidissement à eau assurent la robustesse et une longue durée de vie de l'appareil. La machine dispose d'un réservoir de stockage d'eau intégré avec sécurité manque d'eau et indicateur de réservoir vide. Le détergent aspiré via un un système dédié et avec une vanne de dosage en façade ; un voyant signale lorsque le réservoir est vide et l'appareil est équipé d'un grand bouton rotatif de commande. Les opérations d'installation et de maintenance s'effectuent rapidement et facilement. Les accessoires sont à prévoir en option et en fonction du besoin : manomètre et compteur horaire, kit d'aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et télécommandes.tomatique et télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesFiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale. Moteur électrique triphasé 4 pôles à vitesse lente pour garantir une durée de vie plus longue. Robuste pompe à piston avec tête en laiton et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie.
Équipement haut de gammeCadre robuste et capot en acier peint poudré. Bac tampon / Réservoir de stockage d'eau avec vanne à flotteur et sécurité manque d'eau. Préparé pour le raccordement de télécommandes.
Utilisation facileUn bouton rotatif de marche unique pour toutes les fonctionnalités garantit une utilisation simple sans longue formation. Affichage pratique des erreurs pour informer immédiatement l'utilisateur et lui faire gagner du temps. Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
Modèle robuste pour les interventions difficiles
- Convient à l’utilisation quotidienne.
- Travail en conditions difficiles.
- Appareil innovant, durable, robuste et par conséquent très rentable.
Aspiration du détergent
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
- Dosage du détergent côté aspiration de la pompe (détergent en basse pression).
- En option : deuxième kit d'aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
Concept évolutif
- Décompression automatique disponible en option.
- En option : deuxième kit d'aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
- Un manomètre et un compteur horaire sont disponibles en option.
Grand filtre à eau intégré
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Accès confortable, nettoyage facile
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Protège la pompe contre le fonctionnement à sec
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
- Protection contre les surtensions et sous-tension.
Affichage : codes d'erreur, état de fonctionnement, intervalles de maintenance
- Accès aisé à tous les composants utilies pour l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Pression maximum (bar/MPa)
|250 / 25
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Puissance raccordée (kW)
|7,5
|Protection électrique (A)
|16
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoires) (kg)
|74
|Poids avec emballage (kg)
|83,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo control
- Power buse
- Châssis et habillage: Acier peint poudré
- Pré-équipé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Pré-équipé pour pilotage à distance par télécommande
- Dosage de détergent (RM1)
- Indicateur de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi à l'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules et de machines dans les secteurs automobiles, industriels et agricoles.
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
- Utilisation polyvalente en milieu industriel comme par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie.
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Secteur publique
Accessoires
Détergents
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