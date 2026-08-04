Ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide (60 °C maxi) s'illustre par un débit de 1 300 l/h et une pression de service de 180 bar. La puissance élevée permet une utilisation continue en conditions difficiles, par exemple dans le secteur agricole ou industriel. Le châssis et l'habillage de la machine sont en acier peint poudré, la pompe à vilebrequin Kärcher avec culasse en laiton ainsi que le moteur électrique triphasé à 4 pôles avec refroidissement à l'eau assurent la robustesse et une longue durée de vie du nettoyeur. Par ailleurs, la machine dispose d'un bac tampon intégré avec sécurité manque d'eau et indicateur de réservoir vide. Le détergent est injecté via un système d'aspiration spécial avec une vanne de dosage intégrée ; là aussi, un indicateur signale lorsque le réservoir est vide. Pour une utilisation confortable, l'appareil est équipé d'un grand bouton rotatif tandis que les opérations d'installation et de maintenance s'effectuent rapidement. Des options et de nombreux accessoires sont disponibles pour chaque poste de travail : manomètre et compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et télécommandes...télécommandes.