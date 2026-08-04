HD 13/18-4St
Utilisation confortable, sécurité et robustesse élevées : nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide performant avec 1 300 l/h et 180 bar.
Ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide (60 °C maxi) s'illustre par un débit de 1 300 l/h et une pression de service de 180 bar. La puissance élevée permet une utilisation continue en conditions difficiles, par exemple dans le secteur agricole ou industriel. Le châssis et l'habillage de la machine sont en acier peint poudré, la pompe à vilebrequin Kärcher avec culasse en laiton ainsi que le moteur électrique triphasé à 4 pôles avec refroidissement à l'eau assurent la robustesse et une longue durée de vie du nettoyeur. Par ailleurs, la machine dispose d'un bac tampon intégré avec sécurité manque d'eau et indicateur de réservoir vide. Le détergent est injecté via un système d'aspiration spécial avec une vanne de dosage intégrée ; là aussi, un indicateur signale lorsque le réservoir est vide. Pour une utilisation confortable, l'appareil est équipé d'un grand bouton rotatif tandis que les opérations d'installation et de maintenance s'effectuent rapidement. Des options et de nombreux accessoires sont disponibles pour chaque poste de travail : manomètre et compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et télécommandes...télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesRobuste pompe à piston avec tête en laiton et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Puissant moteur électrique à 4 pôles avec faible vitesse de rotation.
Équipement haut de gammeDosage du détergent côté aspiration de la pompe (détergent en basse pression). Bac tampon / Réservoir de stockage d'eau avec vanne à flotteur et sécurité manque d'eau. Préparé pour le raccordement de télécommandes.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnementCoupure en cas de fuite ou de défaillance. Coupure en cas de surtension ou de sous-tension. Des voyants LED signalent la disponibilité, le manque d'eau et les interventions de maintenance.
Utilisation facile
- Un bouton rotatif de marche unique pour toutes les fonctionnalités garantit une utilisation simple sans longue formation.
- Affichage pratique des erreurs pour informer immédiatement l'utilisateur et lui faire gagner du temps.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Accès aisé à tous les composants utilies pour l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
- Des voyants LED indiquent l'état des principales fonctions
Grand filtre à eau intégré
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Accès confortable, nettoyage facile
Construction robuste permettant une utilisation même en conditions difficiles
- Pour une utilisation quotidienne.
- Travail en conditions difficiles.
- Machine robuste, durable et fiable.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
Servo control
- La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés au niveau du pistolet.
- Permet des possibilités d'utilisation variées.
- Utilisation flexible et polyvalente
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|700 - 1300
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Pression maximum (bar/MPa)
|240 / 24
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Puissance raccordée (kW)
|8,8
|Protection électrique (A)
|16
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoires) (kg)
|81
|Poids avec emballage (kg)
|90,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo control
- Power buse
- Châssis et habillage: Acier peint poudré
- Pré-équipé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Pré-équipé pour pilotage à distance par télécommande
- Dosage de détergent (RM1)
- Indicateur de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi à l'eau
Domaines d'utilisation
- Pour les applications et tâches de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Utilisation polyvalente en milieu industriel comme par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaires et chimiques
- Nettoyage à haute pression de véhicules
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie.
- Agriculture
- Industrie
Accessoires
Détergents
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