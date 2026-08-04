Avec 1 700 l/h et une pression de 120 bar, notre nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide est performant et offre des conditions parfaites pour une utilisation continue en conditions de travail difficiles, par exemple dans l'industrie agroalimentaire. Une température d'arrivée d'eau maximale de 85°C est possible. Aussi bien la pompe à vilebrequin avec culasse en laiton que le châssis et l'habillage en acier inoxydable garantissent la robustesse. Il comprend un réservoir de stockage d'eau avec sécurité manque d'eau et protection contre l'entartrage ; lorsque celle-ci est vide, un voyant s'allume. Par ailleurs, du détergent peut être aspiré et dosé par le biais d'une vanne ; là aussi, un indicateur de réservoir vide est prévu. Le moteur électrique triphasé à 4 pôles garantit une longue durée de vie. L'installation, l'utilisation et la maintenance s'avèrent très conviviales. Afin de garantir une sécurité élevée de l'exploitation, l'appareil est équipé d'une surveillance électronique. Le produit peut être complété par un vaste éventail d'accessoires et d'options : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et télécommandes.