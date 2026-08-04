HD 17/12-4 St H
Ce nettoyeur haute pression stationnaire robuste offre des performances élevées (1 700 l/h) et une facilité d'utilisation et de maintenance pour alimenter des aires de lavage.
Avec 1 700 l/h et une pression de 120 bar, notre nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide est performant et offre des conditions parfaites pour une utilisation continue en conditions de travail difficiles, par exemple dans l'industrie agroalimentaire. Une température d'arrivée d'eau maximale de 85°C est possible. Aussi bien la pompe à vilebrequin avec culasse en laiton que le châssis et l'habillage en acier inoxydable garantissent la robustesse. Il comprend un réservoir de stockage d'eau avec sécurité manque d'eau et protection contre l'entartrage ; lorsque celle-ci est vide, un voyant s'allume. Par ailleurs, du détergent peut être aspiré et dosé par le biais d'une vanne ; là aussi, un indicateur de réservoir vide est prévu. Le moteur électrique triphasé à 4 pôles garantit une longue durée de vie. L'installation, l'utilisation et la maintenance s'avèrent très conviviales. Afin de garantir une sécurité élevée de l'exploitation, l'appareil est équipé d'une surveillance électronique. Le produit peut être complété par un vaste éventail d'accessoires et d'options : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeRéservoir de stockage avec vanne, protection contre l'entartrage et sécurité manque d'eau. Châssis robuste et capot en acier inoxydable. Pompe de gavage pour température de l'eau d'alimentation jusqu'à 85 °C.
Durables et robustesRobuste pompe à piston avec tête en laiton et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Moteur électrique triphasé 4 pôles à vitesse lente pour garantir une durée de vie plus longue. Prévention contre les dépôts calcaires.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnementCoupure en cas de manque d'eau, Voyant LED : disponibilité, service, erreur. Coupure en cas de fuite ou de défaillance. Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
Utilisation facile
- Un bouton rotatif de marche unique pour toutes les fonctionnalités garantit une utilisation simple sans longue formation.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
- Des voyants LED indiquent l'état des principales fonctions
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Un manomètre et un compteur horaire sont disponibles en option.
- Décompression automatique disponible en option.
- Des télécommandes déportées peuvent être utilisées sur chaque poste de travail.
Aspiration du détergent avec vanne et indicateur de réservoir vide
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
- En option : deuxième kit d'aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
- Dosage du détergent côté aspiration de la pompe (détergent en basse pression).
Construction robuste permettant une utilisation même en conditions difficiles
- Convient à l’utilisation quotidienne.
- L'utilisation d'eau chaude augmente considérablement l'efficacité de nettoyage.
- Convient à une utilisation prolongée.
Grand filtre à eau intégré
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Accès confortable, nettoyage facile
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- Installation fixe sans risques : pas de propagation de la saleté ni de flexibles en vrac
Installation et maintenance faciles
- Les composants sont accessibles facilement et rapidement en cas de réparation.
- L'installation rapide et facile permet des économies lors de l'installation.
- Affichage de codes d'erreur et d'état, facilitant l'entretien
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|900 - 1700
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Pression maximum (bar/MPa)
|180 / 18
|Température d'alimentation (°C)
|85
|Puissance raccordée (kW)
|7
|Protection électrique (A)
|16
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|2
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoires) (kg)
|91
|Poids avec emballage (kg)
|100,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo control
- Power buse
- Châssis et habillage: Acier inoxydable
- Pré-équipé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Pompe de gavage (précompression)
- Protection anticalcaire
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Pré-équipé pour pilotage à distance par télécommande
- Dosage de détergent (RM1)
- Indicateur de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi par air
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaires, cosmétiques et chimiques.
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Utilisation polyvalente en milieu industriel comme par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Nettoyage de véhicules et de machines dans les secteurs automobiles, industriels et agricoles.
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Agriculture
- Industrie
- Nettoyage de véhicules
- Pour le nettoyage à haute pression à l'eau froide ou chaude
Accessoires
Détergents
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