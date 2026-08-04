HD 17/15-4St
Nettoyeur haute pression stationnaire avec châssis et capot en acier peint poudré. S'illustre par un débit important (1 700 l/h), un équipement haut de gamme et une sécurité élevée de l'exploitation.
Pour une utilisation continue en conditions de travail difficiles : notre nettoyeur haute pression stationnaire pour une température d'arrivée d'eau maximale de 60°C offre une puissance exceptionnelle avec 1700 l/h et 150 bar. La pompe haute pression est protégée contre les impuretés par un grand filtre à eau. Le châssis et l'habillage de la machine sont en acier peint poudré et le moteur électrique est en triphasé à 4 pôles avec refroidissement à l'eau pour garantir une longue durée de vie. Elle dispose aussi d'un réservoir de stockage d'eau intégré avec sécurité manque d'eau ainsi que d'une aspiration du détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide. Le grand bouton rotatif permet une utilisation facile tandis que l'installation et la maintenance s'avèrent extrêmement conviviales. Grâce au contrôle électronique et à l'affichage des erreurs, la sécurité de l'exploitation est garantie. Accessoires disponibles en option : manomètre et compteur horaires, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et un vaste choix de télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesCadre robuste et capot en acier peint poudré. Moteur électrique triphasé 4 pôles à vitesse lente pour garantir une durée de vie plus longue. Robuste pompe à piston avec tête en laiton et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie.
Équipement haut de gammeBac tampon / Réservoir de stockage d'eau avec vanne à flotteur et sécurité manque d'eau. Préparé pour le raccordement de télécommandes.
Modèle robuste pour les interventions difficilesConvient à l’utilisation quotidienne. Travail en conditions difficiles. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Coupure en cas de manque d'eau, Voyant LED : disponibilité, service, erreur.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
Utilisation facile
- Un bouton rotatif de marche unique pour toutes les fonctionnalités garantit une utilisation simple sans longue formation.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
- Affichage pratique des erreurs pour informer immédiatement l'utilisateur et lui faire gagner du temps.
Grand filtre à eau intégré
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Très facile à nettoyer.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Affichage : codes d'erreur, état de fonctionnement, intervalles de maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Décompression automatique disponible en option.
- En option : deuxième kit d'aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
- Un manomètre et un compteur horaire sont disponibles en option.
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.
Servo control
- La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés au niveau du pistolet.
- Utilisation flexible et polyvalente
- Vaste domaine d'utilisation et excellents résultats de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|900 - 1700
|Pression de service (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|210 / 21
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Puissance raccordée (kW)
|9
|Protection électrique (A)
|16
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|2
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoires) (kg)
|84
|Poids avec emballage (kg)
|93,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo control
- Power buse
- Châssis et habillage: Acier peint poudré
- Pré-équipé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Pré-équipé pour pilotage à distance par télécommande
- Dosage de détergent (RM1)
- Indicateur de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi à l'eau
Domaines d'utilisation
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Nettoyage de véhicules et de machines dans les secteurs automobiles, industriels et agricoles.
- Utilisation polyvalente en milieu industriel comme par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Nettoyage à haute pression de véhicules
- Agriculture
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
Accessoires
Détergents
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