Pour une utilisation continue en conditions de travail difficiles : notre nettoyeur haute pression stationnaire pour une température d'arrivée d'eau maximale de 60°C offre une puissance exceptionnelle avec 1700 l/h et 150 bar. La pompe haute pression est protégée contre les impuretés par un grand filtre à eau. Le châssis et l'habillage de la machine sont en acier peint poudré et le moteur électrique est en triphasé à 4 pôles avec refroidissement à l'eau pour garantir une longue durée de vie. Elle dispose aussi d'un réservoir de stockage d'eau intégré avec sécurité manque d'eau ainsi que d'une aspiration du détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide. Le grand bouton rotatif permet une utilisation facile tandis que l'installation et la maintenance s'avèrent extrêmement conviviales. Grâce au contrôle électronique et à l'affichage des erreurs, la sécurité de l'exploitation est garantie. Accessoires disponibles en option : manomètre et compteur horaires, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et un vaste choix de télécommandes.