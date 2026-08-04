HD 8/18-4 St
Facile à prendre en main, robuste et performant : nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide de 180 bar / 800 l/h pour une utilisation continue en conditions de travail difficiles.
Notre nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire peut être exploité en continu avec une température de l'arrivée d'eau jusqu'à 60°C. Avec une pression de 180 bar et un débit de 800 l/h, il est idéal pour le nettoyage de machines ou d'équipements de production. Son cœur est formé par la pompe à vilebrequin avec culasse en laiton et le moteur électrique triphasé à 4 pôles. Le châssis et l'habillage sont fabriqués en acier peint poudré pour une grande longévité. La machine comprend une aspiration pour détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide ainsi qu'un réservoir de stockage d'eau avec sécurité manque d'eau ; un voyant signale lorsque le réservoir est vide. Une exploitation sécurisée est garantie par la surveillance électronique avec indication des erreurs et des intervalles de maintenance. L'utilisation à l'aide d'un grand bouton rotatif est très simple ; l'installation et la maintenance s'effectuent confortablement et aisément. Le vaste éventail d'accessoires comme par exemple un compteur horaire, des télécommandes ou une décompression automatique est disponibles en option.as inclus et peut être sélectionné pour chaque point de prélèvement.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesMoteur électrique 4 pôles refroidi par eau. Robuste pompe à piston avec tête en laiton et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
Équipement haut de gammeBac tampon / Réservoir de stockage d'eau avec vanne à flotteur et sécurité manque d'eau. Cadre robuste et capot en acier peint poudré. Préparé pour le raccordement de télécommandes.
Utilisation facileUn bouton rotatif de marche unique pour toutes les fonctionnalités garantit une utilisation simple sans longue formation. Affichage pratique des erreurs pour informer immédiatement l'utilisateur et lui faire gagner du temps. Des symboles explicites et un champ de commande clairement organisé pour une compréhension aisée et une productivité accrue.
Modèle robuste pour les interventions difficiles
- Durée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles
- Pour une utilisation quotidienne.
- Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable.
Système de dosage et d'aspiration de produits de nettoyage pour des résultats de nettoyage encore meilleurs
- Aspiration du détergent avec vanne et indicateur de réservoir vide.
- Dosage du détergent côté aspiration de la pompe (détergent en basse pression).
- En option : deuxième kit d'aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
Filtre fin à eau
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Accès confortable, nettoyage facile
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Protège la pompe contre le fonctionnement à sec
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
- Protection contre les surtensions et sous-tension.
Affichage : codes d'erreur, état de fonctionnement, intervalles de maintenance
- Accès aisé à tous les composants utilies pour l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.
Concept évolutif
- Un compteur horaire et un manomètre ainsi qu'une décompression automatique pour la protection des accessoires et des tuyauteries sont disponibles en option.
- Un kit d'aspiration pour deuxième détergent avec indicateur de réservoir vide et vanne de dosage est disponible en option.
- En option, l'appareil peut être commandé à l'aide d'une télécommande.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 800
|Pression de service (bar/MPa)
|180 / 18
|Pression maximum (bar/MPa)
|240 / 24
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Puissance raccordée (kW)
|5,5
|Protection électrique (A)
|16
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoires) (kg)
|68
|Poids avec emballage (kg)
|77,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo control
- Power buse
- Châssis et habillage: Acier peint poudré
- Pré-équipé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Pré-équipé pour pilotage à distance par télécommande
- Dosage de détergent (RM1)
- Indicateur de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi à l'eau
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des machines et des véhicules
- Agriculture
- Utilisation polyvalente en milieu industriel comme par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
- Industrie
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie.
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Secteur publique
Accessoires
Détergents
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