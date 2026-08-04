Notre nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire peut être exploité en continu avec une température de l'arrivée d'eau jusqu'à 60°C. Avec une pression de 180 bar et un débit de 800 l/h, il est idéal pour le nettoyage de machines ou d'équipements de production. Son cœur est formé par la pompe à vilebrequin avec culasse en laiton et le moteur électrique triphasé à 4 pôles. Le châssis et l'habillage sont fabriqués en acier peint poudré pour une grande longévité. La machine comprend une aspiration pour détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide ainsi qu'un réservoir de stockage d'eau avec sécurité manque d'eau ; un voyant signale lorsque le réservoir est vide. Une exploitation sécurisée est garantie par la surveillance électronique avec indication des erreurs et des intervalles de maintenance. L'utilisation à l'aide d'un grand bouton rotatif est très simple ; l'installation et la maintenance s'effectuent confortablement et aisément. Le vaste éventail d'accessoires comme par exemple un compteur horaire, des télécommandes ou une décompression automatique est disponibles en option.as inclus et peut être sélectionné pour chaque point de prélèvement.