Robuste, performant et facile à prendre en main : ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide avec pompe de gavage pour une arrivée d'eau jusqu'à 85°C est idéal pour une utilisation continue dans l'industrie. Il s'illustre par un débit de 800 l/h et une pression de 180 bar. Le nettoyeur comprend un réservoir de stockage d'eau avec protection contre l'entartrage et une sécurité manque d'eau avec indicateur de réservoir vide pour la protection contre l'entartrage. Par ailleurs, il inclut une aspiration du détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide. Il séduit par sa longévité grâce à une pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton, un châssis robuste et un habillage en en inox. Le moteur triphasé à 4 pôles garantit une longue durée de vie et la surveillance électronique assure une exploitation sécurisée. L'utilisation s'avère confortable grâce au grand bouton rotatif ; l'installation et la maintenance sont tout aussi faciles et conviviales. La machine peut être complétée par de nombreux accessoires et des options : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et différentes télécommandes.