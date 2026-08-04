HD 8/18-4St H
Machine haute pression stationnaire avec châssis robuste et capot en acier inoxydable. Ensemble performant avec 180 bar / 800 l/h, équipement haut de gamme et sécurité élevée.
Robuste, performant et facile à prendre en main : ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide avec pompe de gavage pour une arrivée d'eau jusqu'à 85°C est idéal pour une utilisation continue dans l'industrie. Il s'illustre par un débit de 800 l/h et une pression de 180 bar. Le nettoyeur comprend un réservoir de stockage d'eau avec protection contre l'entartrage et une sécurité manque d'eau avec indicateur de réservoir vide pour la protection contre l'entartrage. Par ailleurs, il inclut une aspiration du détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide. Il séduit par sa longévité grâce à une pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton, un châssis robuste et un habillage en en inox. Le moteur triphasé à 4 pôles garantit une longue durée de vie et la surveillance électronique assure une exploitation sécurisée. L'utilisation s'avère confortable grâce au grand bouton rotatif ; l'installation et la maintenance sont tout aussi faciles et conviviales. La machine peut être complétée par de nombreux accessoires et des options : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et différentes télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeRéservoir de stockage avec vanne, protection contre l'entartrage et sécurité manque d'eau. Châssis robuste et capot en acier inoxydable. En option, l'appareil peut être commandé à l'aide d'une télécommande.
Durables et robustesRobuste pompe à piston avec tête en laiton et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale. Moteur électrique 4 pôles refroidi par air
Simple d'utilisationUn bouton rotatif de marche unique pour toutes les fonctionnalités garantit une utilisation simple sans longue formation. Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue. Des voyants LED signalent la disponibilité, le manque d'eau et les interventions de maintenance.
Construction robuste permettant une utilisation même en conditions difficiles
- Convient à l’utilisation quotidienne.
- Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable.
- Durée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles
Aspiration du détergent avec vanne et indicateur de réservoir vide
- Pour un dosage précis et continu du détergent
- Dosage du détergent côté aspiration de la pompe (détergent en basse pression).
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de manque d'eau, Voyant LED : disponibilité, service, erreur.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
Grand filtre à eau intégré
- Grand filtre fin à eau pour protection de la pompe.
- Accès confortable, nettoyage facile
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
Installation et maintenance faciles
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
- L'installation rapide et facile permet des économies lors de l'installation.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Un manomètre et un compteur horaire sont disponibles en option.
- Décompression automatique disponible en option.
- En option : deuxième kit d'aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 800
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Pression maximum (bar/MPa)
|240 / 24
|Température d'alimentation (°C)
|85
|Puissance raccordée (kW)
|5,5
|Protection électrique (A)
|16
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoires) (kg)
|75
|Poids avec emballage (kg)
|84,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo control
- Power buse
- Châssis et habillage: Acier inoxydable
- Pré-équipé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Pompe de gavage (précompression)
- Protection anticalcaire
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Pré-équipé pour pilotage à distance par télécommande
- Dosage de détergent (RM1)
- Indicateur de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi par air
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaires, cosmétiques et chimiques.
- Nettoyage de véhicules
- Pour le nettoyage des machines et des véhicules
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Agriculture
- Industrie
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Pour le nettoyage à haute pression à l'eau froide ou chaude
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 8/18-4St H
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.