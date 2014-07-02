Puzzi 10/1
Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/1 convient pour le nettoyage professionnel des surfaces textiles moyennes. Sa turbine by-pass offre une grande puissance d'aspiration.
Compact et maniable, l'injecteur-extracteur Puzzi 10/1 est idéal pour le nettoyage professionnel des textiles, moquettes... Il nettoie jusqu’au coeur des fibres. Sa puissante turbine d’aspiration by-pass assure un séchage rapide. Ses 4 roues et sa poignée de transport intégrée lui confèrent une grande mobilité. Pratique, il dispose d'un suceur sol articulé au couvercle transparent, d'un réservoir d'eau sale amobile pour une vidange aisée, d'une canne d'aspiration réglable, de larges commandes au pied et de rangements astucieux pour les accessoires.
Caractéristiques et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelle
- Nettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles.
- Séchage et réutilisabilité rapides grâce à la puissance de réaspiration exceptionnelle.
- Excellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible.
Kit complet pour le nettoyage des moquettes
- Raclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait.
- Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré.
- Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.
Suceur fauteuil pratique
- Nettoyage facile et efficace des capitonnages et des tissus d'ameublement.
Réservoir 2 en 1 amovible
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage rapide et aisé de l'eau sale.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Plus besoin de se pencher : l'injecteur-extracteur se commande au pied.
- Méthode en 1 temps: injection et aspiration combinées en une seule opération.
- Méthode en 2 temps : pulvériser sur les fibres et laisser agir puis aspirer.
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
- Facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.
- Particulièrement maniable lors du nettoyage.
Crochet pour câble
- Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
- Pratique, protège les câbles.
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|20 - 25
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Débit d’injection (l/min)
|1
|Pression d’injection (bar)
|1
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|10 / 9
|Puissance de la turbine (W)
|1250
|Puissance de la pompe (W)
|40
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|10,5
|Poids avec emballage (kg)
|16,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|690 x 325 x 440
Inclus dans la livraison
- Buse pour fauteuils
- Détergents: Tablettes RM 760, 2 Pièce(s)
- Flexible d'injection / extraction: 2.5 m
- Crochet pour câble
- Brosse de sol: 240 mm
- Pistolet d'injection/d'extraction
- Manche en D pour tube injecteur/extracteur
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre et l'eau sale
- Tube d'injection/extraction: 1 Pièce(s)
Équipement
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour meubles/suceur pour fentes
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour sol
- Embout de buse: Buse pour fauteuils, bleu
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le nettoyage d'appoint et le traitement ciblé des taches sur les moquettes
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des sièges de véhicule en textile
- Pour un nettoyage en profondeur ciblé des moquettes peu étendues
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine Puzzi 10/1
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.