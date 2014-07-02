Compact et maniable, l'injecteur-extracteur Puzzi 10/1 est idéal pour le nettoyage professionnel des textiles, moquettes... Il nettoie jusqu’au coeur des fibres. Sa puissante turbine d’aspiration by-pass assure un séchage rapide. Ses 4 roues et sa poignée de transport intégrée lui confèrent une grande mobilité. Pratique, il dispose d'un suceur sol articulé au couvercle transparent, d'un réservoir d'eau sale amobile pour une vidange aisée, d'une canne d'aspiration réglable, de larges commandes au pied et de rangements astucieux pour les accessoires.