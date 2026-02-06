Compacte et performante, la shampouineuse Puzzi 2/1 Bp supprime toute contrainte grâce à son fonctionnement sur batterie. Une grande flexibilité proposée par cette spécialiste du nettoyage d'appoint et du détachage des petites surfaces textiles. Toujours prête à l'emploi et légère, elle intervient rapidement sur les canapés, fauteuils, coussins, moquette, tapis, intérieurs de véhicules, dans l'hôtellerie, la restauration, le tertiaire ou l'automobile.... Doté d'une aspiration de qualité, l'injecteur-extracteur Puzzi 2/1 Bp offre un temps de séchage réduit. Il garantit une hygiène parfaite des textiles. Pratique avant tout, la shampouineuse dispose de 2 réservoirs eau propre / eau sale amovibles, d'un système de rangement du flexible et d'une poignée de transport intégrée. Compacte, elle se range facilement. Batterie Power+ 36 V et chargeur rapide en option.