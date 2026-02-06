Puzzi 2/1 Bp
Toujours prête à l'emploi, la shampouineuse ultra compacte sans fil Puzzi 2/1 Bp offre une liberté de mouvement maximale. Equipée d'un suceur à main, elle intervient partout et à tout moment pour un nettoyage d'appoint, un détachage ou pour raviver les petites surfaces comme les intérieurs de véhicules, les tissus d'ameublement ou les tapis. Batterie Power+ 36 V et chargeur rapide en option.
Compacte et performante, la shampouineuse Puzzi 2/1 Bp supprime toute contrainte grâce à son fonctionnement sur batterie. Une grande flexibilité proposée par cette spécialiste du nettoyage d'appoint et du détachage des petites surfaces textiles. Toujours prête à l'emploi et légère, elle intervient rapidement sur les canapés, fauteuils, coussins, moquette, tapis, intérieurs de véhicules, dans l'hôtellerie, la restauration, le tertiaire ou l'automobile.... Doté d'une aspiration de qualité, l'injecteur-extracteur Puzzi 2/1 Bp offre un temps de séchage réduit. Il garantit une hygiène parfaite des textiles. Pratique avant tout, la shampouineuse dispose de 2 réservoirs eau propre / eau sale amovibles, d'un système de rangement du flexible et d'une poignée de transport intégrée. Compacte, elle se range facilement. Batterie Power+ 36 V et chargeur rapide en option.
Caractéristiques et avantages
Performance de nettoyage exceptionnellePerformance de nettoyage avec effet avant-après visible. Puissance daspiration élevée. Pulvérisation de solution détergente fine et régulière.
Design compact et mobilité accrueIdéal également pour les espaces restreints ou les endroits difficiles d'accès Liberté de mouvement et flexibilité d'utilisation grâce à l'absence de câble électrique. Se range facilement partout grâce à son design compact
Conçu pour les professionnels : particulièrement robuste et durablePuissante turbine d'une durée de vie de 1000 heures. Pompe à membrane très robuste et résistante à l'usure Suceur fauteuil compact, ultra court et robuste.
Flexibilité maximale : Plateforme batterie Kärcher 36 V
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la puissante batterie.
Utilisation intuitive
- Bouton rotatif marche/à l'arrêt pratique.
- Suceur fauteuil ergonomique actionnable avec un seul doigt.
- Remplissage rapide et facile des réservoirs.
Suceur pour meubles ergonomique et ultra court
- Conception robuste et compacte, idéale pour une utilisation dans les espaces restreints, comme un intérieur de véhicule.
- Pulvérisation optimale et consommation d'eau réduite.
- Conception ergonomique avec une poignée en deux parties
Facilité de transport
- Avec poignée de transport ergonomique pour un maximum de confort .
- Aisément transportable, même d'une seule main.
- S'utilise partout, aussi bien pour le nettoyage des intérieurs de véhicule que dans les résidences de vacances.
Réservoirs amovibles
- Réservoirs d' eau propre et eau sale facilement amovibles.
- Remplissage rapide du réservoir d'eau propre grâce au bouchon Quick & Easy.
- Vidange et nettoyage faciles du réservoir d' eau sale.
Rangement intégré des accessoires
- Fixation à l'aide d'une attache caoutchouc solide et d'un crochet.
- Aucun risque de perdre le flexible d'aspiration ou le suceur fauteuil durant le transport
- Rangement facile de la machine et de ses accessoires.
En option : une gamme de détergents compatibles
- Remplir le réservoir d'eau propre conformément aux instructions.
- Détache efficacement les tissus d'ameublement et les textiles.
- La saleté et la solution de nettoyage sont aspirées simultanément
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|1,7 / 2,9
|Débit d'air (l/s)
|16
|Dépression (kPa)
|16
|Débit d’injection (ml/min)
|350
|Pression d’injection (MPa)
|0,16 - 0,22
|Puissance de la turbine (W)
|350
|Puissance de la pompe (W)
|4
|Puissance absorbée (W)
|350
|Niveau sonore (dB (A))
|72
|Diamètre nominal des accessoires ( )
|DN 30
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / 46 (7,5 Ah) Mode normal : / 37 (6 Ah)
|Courant de charge (A)
|6
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|3,7
|Poids avec emballage (kg)
|5,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|410 x 235 x 250
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Flexible d'injection / extraction: 1.9 m
- Suceur fauteuil court avec poignée
- Réservoir d'eau propre
- Réservoir d' eau sale
- Détergents: RM 764 N, 125 ml
Équipement
- Protection pour le transport du flexible
- Rangement intégré des accessoires
- Embout de buse: Buse pour fauteuils, orange
Domaines d'utilisation
- Élimination des taches sur les tissus d'ameublement et les meubles
- Traitement ciblé des taches sur les moquettes
- Détache efficacement les sièges en tissu des véhicules.
- Nettoyage de toutes les surfaces textiles
