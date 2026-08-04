Puzzi 30/4 E
L'injecteur/extracteur Puzzi 30/4 E est équipé d'un dispositif de chauffage intégré permettant de nettoyer à l'eau chaude pour une meilleure efficacité. Il est mobile et silencieux.
Compact, l'injecteur-extracteur Puzzi 30/4 E est idéal pour le nettoyage professionnel de surfaces textiles importantes (+ de 60 m²). Sa conception verticale lui confère une excellente maniabilité et lui permet de monter les marches sans difficultés. Ingénieux, il peut être stocké à l'horizontale même quand le réservoir d'eau propre est plein. Son nouveau suceur sol articulé s'adaptant à tous les angles et son système de chauffe intégré (jusqu'à 2000 W) permettant de chauffer l'eau lui permettent d'offrir d'excellents résultats de nettoyage. Ergonomique, il est équipé d'une canne d'aspiration réglable, d'un panneau de commande intuitif et d'un flexible transparent indiquant le niveau du bac d'eau propre. Il est silencieux et adpaté au nettoyage de grandes surfaces grâce à des bacs d'eau propre et sale aux volumes élevés.
Caractéristiques et avantages
Très silencieuse66 dB(A)
Réservoir à grande capacitéNettoyage de grandes surfaces
Prise pour tête de lavage PW 30Excellents résultats de nettoyage
Support pour suceur sol
- Le bac d'eau est amovible pour faciliter la vidange
Larges roues de transport
Réservoir à grande capacité
Puissance d'aspiration élevé
Puissance de nettoyage élevée
Timon ajustable
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|60 - 75
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Débit d’injection (l/min)
|3
|Pression d’injection (bar)
|4
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|30 / 15
|Puissance de la turbine (W)
|1200
|Puissance de la pompe (W)
|70
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Longueur du câble (m)
|15
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|28
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|580 x 460 x 930
Inclus dans la livraison
- Embout pour tête de lavage: PW 30/1
- Flexible d'injection / extraction: 4 m
- Pistolet d'injection/d'extraction
Équipement
- Buse d'embouchure: Brosse de sol, Jaune
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