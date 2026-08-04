Compact et maniable, l'injecteur-extracteur professionnel Puzzi 8/1 C est idéal pour le nettoyage des textiles, moquettes, sièges capitonnés, ect... Il nettoie efficacement en profondeur, éimine les taches et supprime les odeurs désagréables. Lors de l'injection-extraction, l'eau et le détergent sont pulvérisés dans les fibres puis immédiatement réaspirés à l'aide d'un suceur. Son puissant moteur d’aspiration assure un séchage rapide. Il est donc inutile d'attendre avant de pouvoir rendre la surface nettoyée de nouveau praticable. Ses 4 roues et sa poignée de transport intégrée lui confèrent une grande mobilité. Pratique, il dispose d'un suceur à main avec partie avant détachable, d'un réservoir d'eau sale amobile pour une vidange aisée, de larges commandes au pied et de rangements pour accessoires.