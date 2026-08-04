Puzzi 8/1 Go!Further
Le Puzzi 8/1 Go!Further est une édition limitée du nettoyeur injecteur-extracteur en noir avec 44 % de plastique recyclé¹⁾ et équipée d'accessoires exclusifs : un flacon du 1 l du RM 764N OA.
Le nettoyeur injecteur-extracteur Puzzi 8/1 Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 44 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'un accessoire exclusif, à savoir un flacon de 1 litre du détergent RM 764N OA. Compact et maniable, il est idéal pour le nettoyage des textiles, moquettes, sièges capitonnés... Il nettoie efficacement en profondeur, éimine les taches et supprime les odeurs désagréables. Lors de l'injection-extraction, l'eau et le détergent sont pulvérisés dans les fibres puis immédiatement réaspirés à l'aide d'un suceur. Son puissant moteur d’aspiration assure un séchage rapide. Il est donc inutile d'attendre avant de pouvoir rendre la surface nettoyée de nouveau praticable. Avec le suceur fauteuil extra court de série, même les zones exiguës se nettoient aisément. Ses 4 roues et sa poignée de transport intégrée lui confèrent une grande mobilité et permet un transport aisé d'une seule main. Pratique, il dispose d'un suceur à main avec partie avant détachable, d'un réservoir d'eau sale amobile pour une vidange aisée, de larges commandes au pied et de rangements pour accessoires.
Caractéristiques et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelleNettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles. Séchage et réutilisabilité rapides grâce à la puissance de réaspiration exceptionnelle. Excellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible.
Suceur pour meubles ergonomique et ultra courtBoutons sur la poignée actionnables avec un seul doigt. La forme de la poignée permet différentes prises en main. L'embout rouge de la buse optimise la consommation d'eau.
Caractéristiques durablesDesign avec 44 % de plastique recyclé¹⁾.
Faible poids et format compact et robuste
- Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches
- Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.
- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
Réservoir 2 en 1 intelligent et amovible en noir
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage rapide et aisé de l'eau sale.
- Illustration Quickstart pour une utilisation rapide et simple.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Plus besoin de se pencher : l'injecteur-extracteur se commande au pied.
- Méthode en 1 temps: injection et aspiration combinées en une seule opération.
- Méthode en 2 temps : pulvériser sur les fibres et laisser agir puis aspirer.
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
- Facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.
- Particulièrement maniable lors du nettoyage.
Crochet rabattable pour le rangement du câble
- Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
- Pratique, protège les câbles.
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Grand orifice de remplissage pour l'eau propre
- Remplissage d'eau propre pratique, sûr et rapide.
- Indicateur de niveau maximal bien visible.
- Pas de débordement en tirant ou en poussant l'appareil.
Rangement intégré pour le suceur pour meubles
- Grâce au système à clip, le suceur fauteuil est toujours à portée de main.
- Rangement permettant d'éviter les pertes, même pendant le transport.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|12 - 18
|Débit d'air (l/s)
|71
|Dépression (mbar/kPa)
|270 / 27
|Débit d’injection (l/min)
|1
|Pression d’injection (bar)
|1
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|8 / 7
|Puissance de la turbine (W)
|1200
|Puissance de la pompe (W)
|40
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Niveau sonore (dB (A))
|71
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoire (kg)
|8,6
|Poids avec emballage (kg)
|13
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Suceur fauteuil court avec poignée
- Détergents: RM 764 N, 1 l
- Flexible d'injection / extraction: 2.5 m
- Crochet pour câble
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre et l'eau sale
Équipement
- Rangement pour accessoires intégré pour suceurs
- Rangement pour accessoires intégré pour suceurs
- Buse d'embouchure: Buse pour fauteuils, orange
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le traitement ciblé des taches sur les surfaces textiles
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des sièges de véhicule en textile
- Pour le nettoyage ciblé des capitonnages dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
Accessoires
Détergents
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