Le nettoyeur injecteur-extracteur Puzzi 8/1 Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 44 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'un accessoire exclusif, à savoir un flacon de 1 litre du détergent RM 764N OA. Compact et maniable, il est idéal pour le nettoyage des textiles, moquettes, sièges capitonnés... Il nettoie efficacement en profondeur, éimine les taches et supprime les odeurs désagréables. Lors de l'injection-extraction, l'eau et le détergent sont pulvérisés dans les fibres puis immédiatement réaspirés à l'aide d'un suceur. Son puissant moteur d’aspiration assure un séchage rapide. Il est donc inutile d'attendre avant de pouvoir rendre la surface nettoyée de nouveau praticable. Avec le suceur fauteuil extra court de série, même les zones exiguës se nettoient aisément. Ses 4 roues et sa poignée de transport intégrée lui confèrent une grande mobilité et permet un transport aisé d'une seule main. Pratique, il dispose d'un suceur à main avec partie avant détachable, d'un réservoir d'eau sale amobile pour une vidange aisée, de larges commandes au pied et de rangements pour accessoires.