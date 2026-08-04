Puzzi 9/1 Bp Adv (sans batterie
Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage des textiles : notre injecteur-extracteur à batterie Puzzi 9/1 Bp Adv livré avec un suceur fauteuil et un suceur pour sol.
Le Puzzi 9/1 Bp Adv Pack est un injecteur-extracteur à batterie, très robuste pour un maximum de flexibilité. Unique injecteur-extracteur professionnel du marché à fonctionner sur batterie, ce Puzzi s'illustre par des performances exceptionnelles et une liberté de mouvement maximale lors du nettoyage en profondeur des surfaces textiles et des moquettes, par exemple dans l'hôtellerie, lors du nettoyage intérieur des véhicules ou du nettoyage de bâtiments. De plus, ce Puzzi est extrêmement silencieux, ce qui permet de l'utiliser même dans les lieux recevant du public, et il se transporte aisément d'une seule main grâce à la poignée de transport ergonomique. Pour un résultat optimal lors du nettoyage, la solution de nettoyage est injectée sous pression jusqu'au cœur des fibres textiles puis réaspirée en même temps que la saleté décollée. Il est fourni de série avec un suceur fauteuil, un flexible d'injection/d'extraction, un suceur pour sol, un tube injecteur/extracteur, un réservoir 2 en 1 pour l'eau propre et l'eau sale, un support intégré pour les accessoires et bien plus encore. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil que la batterie Kärcher Power+ 36 V ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Puissante batterie Battery Power+ 36 VLiberté de mouvement sans fil. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V.
Design durable et robuste de l'appareilLongue durée de vie garantissant une rentabilité élevée. Pompe à membrane robuste et résistante. Deux grands boutons pour un actionnement confortable à la main ou au pied.
Kit complet pour le nettoyage des moquettesRaclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait. Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré. Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.
Réservoir 2 en 1 amovible
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage rapide et aisé de l'eau sale.
- Illustration Quickstart Puzzi 9/1 Bp pour augmenter la sécurité des utilisateurs.
Poignée ergonomique
- Transport aisé à une seule main.
- Appareil équilibré pour plus de confort.
- Logement pour tube d'aspiration intégré dans la poignée de transport pour un transport en toute sécurité et en tout confort.
Rangement intégré des accessoires
- Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont ainsi toujours à portée de main.
- Logement pratique intégré pour pastilles détergentes.
- Rangement sûr, même durant le transport
Suceur fauteuil pratique
- Nettoyage facile et efficace des capitonnages et des tissus d'ameublement.
- Idéal pour une utilisation dans des espaces confinés grâce à sa taille réduite.
Léger
- Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches
- Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.
- Appareil d'entrée de gamme léger.
Faible niveau sonore
- Permet de nettoyer même dans les lieux sensibles au bruit et de nuit.
- Augmente le confort d'utilisation.
- Appareil d'entrée de gamme particulièrement silencieux.
Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/d'extraction intégré
- La solution de nettoyage est injectée sous pression jusqu'au cœur des fibres.
- Extraction efficace de la solution de nettoyage et de la saleté collectée.
- Séchage rapide.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Rendement surfacique (m²/h)
|12 - 18
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|9 / 7
|Débit d'air (l/s)
|57
|Dépression (kPa)
|15
|Débit d’injection (l/min)
|0,5
|Pression d’injection (MPa)
|0,16 - 0,22
|Puissance de la turbine (W)
|550
|Puissance de la pompe (W)
|4
|Puissance absorbée (W)
|575
|Niveau sonore (dB (A))
|70
|Diamètre nominal des accessoires ( )
|DN 32
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|7,6
|Poids avec emballage (kg)
|13
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|540 x 332 x 460
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Flexible d'injection / extraction: 2.5 m
- Tube d'injection/extraction: 1 Pièce(s), 700 mm, Métal
- Filtre de protection du moteur
- Filtre à eau propre
- Buse pour fauteuils
- Compartiment de rangement pour les tablettes de détergent
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre et l'eau sale
- Détergents: Tablettes RM 760, 2 Pastilles
- Pistolet d'injection/d'extraction
Équipement
- Protection du flexible pour le transport
- Rangement intégré des accessoires
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le nettoyage d'appoint et le traitement ciblé des taches sur les moquettes
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des sièges de véhicule en textile
- Pour un nettoyage en profondeur ciblé des moquettes peu étendues
Accessoires
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