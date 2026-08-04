Le Puzzi 9/1 Bp Adv Pack est un injecteur-extracteur à batterie, très robuste pour un maximum de flexibilité. Unique injecteur-extracteur professionnel du marché à fonctionner sur batterie, ce Puzzi s'illustre par des performances exceptionnelles et une liberté de mouvement maximale lors du nettoyage en profondeur des surfaces textiles et des moquettes, par exemple dans l'hôtellerie, lors du nettoyage intérieur des véhicules ou du nettoyage de bâtiments. De plus, ce Puzzi est extrêmement silencieux, ce qui permet de l'utiliser même dans les lieux recevant du public, et il se transporte aisément d'une seule main grâce à la poignée de transport ergonomique. Pour un résultat optimal lors du nettoyage, la solution de nettoyage est injectée sous pression jusqu'au cœur des fibres textiles puis réaspirée en même temps que la saleté décollée. Il est fourni de série avec un suceur fauteuil, un flexible d'injection/d'extraction, un suceur pour sol, un tube injecteur/extracteur, un réservoir 2 en 1 pour l'eau propre et l'eau sale, un support intégré pour les accessoires et bien plus encore. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil que la batterie Kärcher Power+ 36 V ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.