PW 30/1
La tête de lavage PW 30/1 s’adapte sur les nettoyeurs injecteur/extracteur Puzzi 30/4 et Puzzi 30/4 E. Cette tête de lavage augmente le rendement surfacique.
La tête de lavage PW 30/1 s’adapte sur les nettoyeurs injecteur/extracteur Puzzi 30/4 et Puzzi 30/4 E. Cette tête de lavage augmente le rendement surfacique.
Caractéristiques et avantages
Brosses rotativesPour intensifier le processus de nettoyage et aligner les fibres de la moquette.
Améliore les performances de nettoyageAugmentation de la performance de la surface jusqu'à 35 %.
Couvercle transparentFenêtre d'inspection sur la tête de lavage pour un contrôle continu de l'aspiration.
Utilisation facile
- Fixation rapide et simple à la place de la buse de sol.
- Les brosses rotatives permettent un nettoyage en profondeur pour des résultats encore meilleurs.
- Démarrage facile grâce à l'interrupteur à bascule.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|70 - 110
|Puissance moteur brosse (W)
|60
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Longueur du câble (m)
|7
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|5,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|350 x 260 x 835
Détergents
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