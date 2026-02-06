KIRA B 50
Efficace, facile d'utilisation, sûre, flexible et entièrement autonome : l'autolaveuse KIRA B 50 est la solution pour un gain de temps maximal et le nettoyage économique des sols de moyennes et grandes superficies.
L'autolaveuse autonome KIRA B 50 est l'alliée idéale des équipes de nettoyage. Intelligente, autonome et dotée des meilleures technologies de nettoyage Kärcher, elle se chargera du nettoyage des sols de moyennes à grandes surfaces, offrant une qualité de nettoyage importante et allègera la charge de travail des agents d'entretien qui pourront se consacrer à des tâches de nettoyage plus techniques à haute valeur ajoutée. Ultra-intuitive et dotée d'un large écran tactile, la configuration de la machine est simple, rapide et accessible à tous les utilisateurs. La station d'accueil disponible en option augmente considérablement le niveau d'autonomie de la machine, lui permettant de se remplir en eau propre, de vidanger, rincer son réservoir d'eau sale, et de recharger sa batterie lithium-ion. Une tête de brossage à rouleaux assure le prébalayage et le lavage en un seul passage tandis que le balai latéral permet le nettoyage au plus près des murs. Les capteurs de dernière génération associés à un système de navigation performant garantissent la fiabilité de la machine, la prévention des collisions et le contournement des obstacles en toute sécurité. Pour optimiser la gestion du nettoyage, la KIRA B 50 envoie des notifications d'état aux appareils mobiles connectés et établit des rapports de nettoyage détaillés accessibles dans le portail web associé.
Caractéristiques et avantages
Utilisation simplifiée
- Commande conviviale et sûre de toutes les fonctions via un écran tactile.
- Guidage pas à pas de l'utilisateur pour une utilisation simple et intuitive.
- Simplicité de configuration et d'utilisation du robot, sans connaissances spécifiques.
Machine robuste et déplacements sûrs
- Capteurs haute performance avec détection à 360° de l'environnement et surveillance latérale.
- Évite les collisions et contourne les obstacles
- Manœuvres intelligentes en cas de blocage de la machine.
Station d'accueil (en option)
- Permet un fonctionnement entièrement autonome.
- Le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange et le rinçage du réservoir d'eau sale sont effectués de manière autonome par le robot.
- Le robot peut également fonctionner sans la station d'accueil qui est un accessoire optionnel.
Certifié en matière de sécurité
- Détection sûre et sans contact des obstacles, du vide et des personnes.
- Certification de sécurité selon la norme IEC 63327.
- Adapté à une utilisation dans des lieux recevant du public.
Interface web
- Rapports de nettoyage, notifications et état de la machine en un coup d'œil.
- Notifications directes sur les appareils mobiles des personnes autorisées.
Brosse latérale intégrée
- Permet un nettoyage en profondeur, au plus près des bords.
- Oriente directement les salissures sur la trajectoire de nettoyage.
- Réduit au minimum le nettoyage manuel complémentaire
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1600
|Puissance du moteur de traction (W)
|560
|Puissance de la turbine (W)
|630
|Puissance moteur brosse (W)
|600
|Largeur de travail, brosses (mm)
|550
|Pression des brosses au sol (g/cm²)
|80
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|55 / 55
|Réservoir de détergent (l)
|5
|Volume du bac de pré-balayage (l)
|2
|Rendement surfacique théorique en mode autonome (m²/h)
|max. 2365
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 1830
|Voltage (V)
|24
|Nombre de batteries
|2
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Tension/ampérage de la batterie (V/Ah)
|24 / 160
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 3,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|max. 5,2
|Vitesse en mode autonome (km/h)
|max. 4,3
|Niveau sonore (dB (A))
|69
|Rayon de braquage en mode autonome (m)
|1,5
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 6
|Largeur de franchissement en mode autonome (m)
|min. 0,9
|Poids à vide (kg)
|228
|Poids sans accessoires (kg)
|225
|Poids (avec accessoires) (kg)
|238,4
|Poids avec emballage (kg)
|249,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur
- Suceur inclus
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Balai latéral
- Gyrophare
Équipement
- Type de lèvres d'aspiration: Résistant aux hydrocarbures
- Système de dosage de détergent DOSE
- Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement
- Grand écran tactile haute définition
- Compatible avec station d'accueil
- Compatible avec les portes sectionnelles
- Nettoyage autonome
- Prébalayage inclus
- Avec mode de déplacement manuel
- Mode rampe (pour charger le robot dans un véhicule)
- Paramétrage simple et intuitif de la machine sans connaissance particulière
- Capteurs dernière génération
- Détection d'obstacle et de chute
- Escamotage automatique en cas d'obstacle
- Certifiée pour une utilisation en présence de public
- Création de rapports de nettoyage
- Notifications sur appareils mobiles
- Fonction calendrier (pour plannifier les tâches de nettoyage)
- Auto-Fill
- Lumières de couleurs pour indiquer les actions et l'état de fonctionnement du robot.
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Interface de communication: VDA 5050
- Dosage de détergent
Videos
Domaines d'utilisation
- Zones moyennes à grandes avec des revêtements de sol durs
- Peut être utilisée dans les zones encombrées ainsi que dans les espaces ouverts.
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public
- Idéale pour le commerce, les établissements de santé et les installations publiques
- Utilisable dans les secteurs du transport et de la logistique, de l'industrie et les entreprises de propreté.