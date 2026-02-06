L'autolaveuse autonome KIRA B 50 est l'alliée idéale des équipes de nettoyage. Intelligente, autonome et dotée des meilleures technologies de nettoyage Kärcher, elle se chargera du nettoyage des sols de moyennes à grandes surfaces, offrant une qualité de nettoyage importante et allègera la charge de travail des agents d'entretien qui pourront se consacrer à des tâches de nettoyage plus techniques à haute valeur ajoutée. Ultra-intuitive et dotée d'un large écran tactile, la configuration de la machine est simple, rapide et accessible à tous les utilisateurs. La station d'accueil disponible en option augmente considérablement le niveau d'autonomie de la machine, lui permettant de se remplir en eau propre, de vidanger, rincer son réservoir d'eau sale, et de recharger sa batterie lithium-ion. Une tête de brossage à rouleaux assure le prébalayage et le lavage en un seul passage tandis que le balai latéral permet le nettoyage au plus près des murs. Les capteurs de dernière génération associés à un système de navigation performant garantissent la fiabilité de la machine, la prévention des collisions et le contournement des obstacles en toute sécurité. Pour optimiser la gestion du nettoyage, la KIRA B 50 envoie des notifications d'état aux appareils mobiles connectés et établit des rapports de nettoyage détaillés accessibles dans le portail web associé.