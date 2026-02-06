KIRA B 50

Efficace, facile d'utilisation, sûre, flexible et entièrement autonome : l'autolaveuse KIRA B 50 est la solution pour un gain de temps maximal et le nettoyage économique des sols de moyennes et grandes superficies.

L'autolaveuse autonome KIRA B 50 est l'alliée idéale des équipes de nettoyage. Intelligente, autonome et dotée des meilleures technologies de nettoyage Kärcher, elle se chargera du nettoyage des sols de moyennes à grandes surfaces, offrant une qualité de nettoyage importante et allègera la charge de travail des agents d'entretien qui pourront se consacrer à des tâches de nettoyage plus techniques à haute valeur ajoutée. Ultra-intuitive et dotée d'un large écran tactile, la configuration de la machine est simple, rapide et accessible à tous les utilisateurs. La station d'accueil disponible en option augmente considérablement le niveau d'autonomie de la machine, lui permettant de se remplir en eau propre, de vidanger, rincer son réservoir d'eau sale, et de recharger sa batterie lithium-ion. Une tête de brossage à rouleaux assure le prébalayage et le lavage en un seul passage tandis que le balai latéral permet le nettoyage au plus près des murs. Les capteurs de dernière génération associés à un système de navigation performant garantissent la fiabilité de la machine, la prévention des collisions et le contournement des obstacles en toute sécurité. Pour optimiser la gestion du nettoyage, la KIRA B 50 envoie des notifications d'état aux appareils mobiles connectés et établit des rapports de nettoyage détaillés accessibles dans le portail web associé.

Caractéristiques et avantages
Utilisation simplifiée
  • Commande conviviale et sûre de toutes les fonctions via un écran tactile.
  • Guidage pas à pas de l'utilisateur pour une utilisation simple et intuitive.
  • Simplicité de configuration et d'utilisation du robot, sans connaissances spécifiques.
Machine robuste et déplacements sûrs
  • Capteurs haute performance avec détection à 360° de l'environnement et surveillance latérale.
  • Évite les collisions et contourne les obstacles
  • Manœuvres intelligentes en cas de blocage de la machine.
Station d'accueil (en option)
  • Permet un fonctionnement entièrement autonome.
  • Le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange et le rinçage du réservoir d'eau sale sont effectués de manière autonome par le robot.
  • Le robot peut également fonctionner sans la station d'accueil qui est un accessoire optionnel.
Certifié en matière de sécurité
  • Détection sûre et sans contact des obstacles, du vide et des personnes.
  • Certification de sécurité selon la norme IEC 63327.
  • Adapté à une utilisation dans des lieux recevant du public.
Interface web
  • Rapports de nettoyage, notifications et état de la machine en un coup d'œil.
  • Notifications directes sur les appareils mobiles des personnes autorisées.
Brosse latérale intégrée
  • Permet un nettoyage en profondeur, au plus près des bords.
  • Oriente directement les salissures sur la trajectoire de nettoyage.
  • Réduit au minimum le nettoyage manuel complémentaire
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Puissance nominale à l'entrée (W) 1600
Puissance du moteur de traction (W) 560
Puissance de la turbine (W) 630
Puissance moteur brosse (W) 600
Largeur de travail, brosses (mm) 550
Pression des brosses au sol (g/cm²) 80
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 1200
Largeur de travail en aspiration (mm) 750
Réservoir eau propre / eau sale (l) 55 / 55
Réservoir de détergent (l) 5
Volume du bac de pré-balayage (l) 2
Rendement surfacique théorique en mode autonome (m²/h) max. 2365
Surface nettoyée avec un réservoir (m²) env. 1830
Voltage (V) 24
Nombre de batteries 2
Type de batterie Lithium-Ion
Tension/ampérage de la batterie (V/Ah) 24 / 160
Autonomie de la batterie (h) env. 3,5
Temps de charge de la batterie (h) max. 5,2
Vitesse en mode autonome (km/h) max. 4,3
Niveau sonore (dB (A)) 69
Rayon de braquage en mode autonome (m) 1,5
Franchissement de déclivités (%) max. 6
Largeur de franchissement en mode autonome (m) min. 0,9
Poids à vide (kg) 228
Poids sans accessoires (kg) 225
Poids (avec accessoires) (kg) 238,4
Poids avec emballage (kg) 249,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 1100 x 750 x 1200

Inclus dans la livraison

  • Batterie et chargeur
  • Suceur inclus
  • Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
  • Balai latéral
  • Gyrophare

Équipement

  • Type de lèvres d'aspiration: Résistant aux hydrocarbures
  • Système de dosage de détergent DOSE
  • Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement
  • Grand écran tactile haute définition
  • Compatible avec station d'accueil
  • Compatible avec les portes sectionnelles
  • Nettoyage autonome
  • Prébalayage inclus
  • Avec mode de déplacement manuel
  • Mode rampe (pour charger le robot dans un véhicule)
  • Paramétrage simple et intuitif de la machine sans connaissance particulière
  • Capteurs dernière génération
  • Détection d'obstacle et de chute
  • Escamotage automatique en cas d'obstacle
  • Certifiée pour une utilisation en présence de public
  • Création de rapports de nettoyage
  • Notifications sur appareils mobiles
  • Fonction calendrier (pour plannifier les tâches de nettoyage)
  • Auto-Fill
  • Lumières de couleurs pour indiquer les actions et l'état de fonctionnement du robot.
  • Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
  • Interrupteur flotteur électrique et mécanique
  • Interface de communication: VDA 5050
  • Dosage de détergent
Domaines d'utilisation
  • Zones moyennes à grandes avec des revêtements de sol durs
  • Peut être utilisée dans les zones encombrées ainsi que dans les espaces ouverts.
  • Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public
  • Idéale pour le commerce, les établissements de santé et les installations publiques
  • Utilisable dans les secteurs du transport et de la logistique, de l'industrie et les entreprises de propreté.
