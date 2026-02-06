KIRA BD 200
L'autolaveuse 100% autonome KIRA BD 200 est conçue pour le nettoyage efficace de grandes surfaces. Doté de brosses-disques, ce robot se distingue dans le nettoyage des sols lisses et délicats. Intelligence, efficience et performance sont au rendez-vous lors de chaque utilisation.
La KIRA BD 200 est une autolaveuse-robot intelligente et entièrement autonome, équipée de brosses-disques pour le nettoyage des surfaces lisses, délicates et brillantes. Elle dispose d'une grande largeur de travail et d'une vitesse de déplacement élevée, offrant un rendement surfacique élevé et un faible niveau sonore. Le grand choix de pads et de brosses ainsi que l'utilisation de pads diamant pour la brillance des surfaces assurent sa polyvalence. Son système de navigation performant repose sur une technologie multicapteurs performante avec vision panoramique à 360° qui détecte efficacement les obstacles, les pentes tout comme les surfaces vitrées. La station d'accueil disponible séparément permet une autonomie maximale assurant le remplissage automatique du réservoir d'eau propre, la vidange et le rinçage du réservoir d'eau sale et la recharge de la batterie. La fonction calendrier permet de planifier les tâches de nettoyage. L'autolaveuse-robot KIRA BD 200 peut fonctionner de manière entièrement autonome ou manuellement en version autoportée. Elle est connectée en permanence via le portail web KIRA Equipment Manager et l'application mobile KIRA Robots.
Caractéristiques et avantages
Station d'accueil (en option)Permet un fonctionnement entièrement autonome. Le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange et le rinçage du réservoir d'eau sale sont effectués de manière autonome par le robot. Le robot peut également fonctionner sans la station d'accueil qui est un accessoire optionnel.
Contournement des obstaclesDétection fiable des obstacles inconnus. Planification autonome d'itinéraires de contournement. Manœuvres automatiques à la demande.
Connexion réseauLa KIRA BD 200 s'intègre aisément dans les infrastructures existantes. La connexion entre les portes sectionnelles et l'interface VDA 5050 signifie également une communication efficace et flexible avec d'autres systèmes et appareils pour un haut niveau d'automatisation et d'optimisation des processus. Le robot peut également fonctionner sans la station d'accueil qui est un accessoire optionnel.
Technologie brosse-disque éprouvée
- Puissance de nettoyage élevée préservant les surfaces lisses et délicates.
- Usure des brosses réduite.
- Grand choix de brosses et de pads incluant des pads diamant pour la brillance des surfaces.
Système de navigation performant grâce à la technologie multicapteurs
- Capteurs performants et visibilité panoramique à 360°.
- Détection fiable des pentes et des surfaces vitrées.
- Surveillance des zones latérales par capteurs.
Certifié en matière de sécurité
- Détection sûre et sans contact des obstacles, du vide et des personnes.
- Certification de sécurité conforme aux normes CSA_22.2 No. 336-17 et CEI 63327.
- Adapté à une utilisation dans des lieux recevant du public.
Possibilités d'utilisation variées
- Fonctionnement autonome ou manuel au choix.
- Nettoyage manuel possible.
- Plusieurs profils d'utilisateur possibles avec autorisations individuelles.
Connectivité
- Accès direct au portail web KIRA Equipment Manager et à l'application mobile KIRA Robots.
- Envoi de notifications et de messages d'alerte sur les téléphones portables.
- Avec rapports de nettoyage, état du robot, pannes, etc.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|2250
|Puissance du moteur de traction (W)
|1300
|Puissance de la turbine (W)
|552
|Puissance moteur brosse (W)
|1200
|Largeur de travail, brosses (mm)
|900
|Pression des brosses au sol (g/cm²)
|29
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|177
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1100
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|200 / 200
|Réservoir de détergent (l)
|10
|Rendement surfacique théorique en mode autonome (m²/h)
|max. 4860
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|7143
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Nombre de batteries
|4
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Tension/ampérage de la batterie (V/Ah)
|24 / 320
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 4
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 4,7
|Vitesse en mode autonome (km/h)
|max. 5,4
|Niveau sonore (dB (A))
|64,5
|Rayon de braquage en mode autonome (m)
|2,8
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 6
|Largeur de franchissement en mode autonome (mm)
|1350
|Poids sans accessoires (kg)
|635
|Poids (avec accessoires) (kg)
|635
|Poids avec emballage (kg)
|637,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Gyrophare
Équipement
- Batterie
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Système de dosage de détergent DOSE
- Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement
- Grand écran tactile haute définition
- Compatible avec station d'accueil
- Compatible avec les portes sectionnelles
- Nettoyage autonome
- Avec mode de déplacement manuel
- Paramétrage simple et intuitif de la machine sans connaissance particulière
- Capteurs dernière génération
- Détection d'obstacle et de chute
- Escamotage automatique en cas d'obstacle
- Certifiée pour une utilisation en présence de public
- Création de rapports de nettoyage
- Notifications sur appareils mobiles
- Fonction calendrier (pour plannifier les tâches de nettoyage)
- Auto-Fill
- Lumières de couleurs pour indiquer les actions et l'état de fonctionnement du robot.
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Avec mode d'apprentissage (Teach and Repeat)
- Type de brosse: Brosse-disque
- Pression au sol ajustable
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Commande via application
- Interface de communication: VDA 5050
- Dosage de détergent
Domaines d'utilisation
- Grandes surfaces avec des revêtements de sols délicats, lisses et brillants
- Nettoyage de grandes surfaces ou de zones partielles
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public
- Solution idéale pour les aéroports, les gares, les sites industriels, les entrepôts logistiques ou les parcs d'exposition, les salles de congrès et de concert, ....
- Utilisable dans les secteurs du transport et de la logistique, de l'industrie et les entreprises de propreté.