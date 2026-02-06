La KIRA BD 200 est une autolaveuse-robot intelligente et entièrement autonome, équipée de brosses-disques pour le nettoyage des surfaces lisses, délicates et brillantes. Elle dispose d'une grande largeur de travail et d'une vitesse de déplacement élevée, offrant un rendement surfacique élevé et un faible niveau sonore. Le grand choix de pads et de brosses ainsi que l'utilisation de pads diamant pour la brillance des surfaces assurent sa polyvalence. Son système de navigation performant repose sur une technologie multicapteurs performante avec vision panoramique à 360° qui détecte efficacement les obstacles, les pentes tout comme les surfaces vitrées. La station d'accueil disponible séparément permet une autonomie maximale assurant le remplissage automatique du réservoir d'eau propre, la vidange et le rinçage du réservoir d'eau sale et la recharge de la batterie. La fonction calendrier permet de planifier les tâches de nettoyage. L'autolaveuse-robot KIRA BD 200 peut fonctionner de manière entièrement autonome ou manuellement en version autoportée. Elle est connectée en permanence via le portail web KIRA Equipment Manager et l'application mobile KIRA Robots.