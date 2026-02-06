KIRA BR 200
L'autolaveuse-robot KIRA BR 200 est dédiée au nettoyage des grandes surfaces. Equipée de brosses-rouleaux et entièrement autonome, elle excelle dans le nettoyage des sols structurés et irréguliers. Intelligence, efficience et performance sont au rendez-vous lors de chaque utilisation.
L'autolaveuse-robot KIRA BR 200 allie une technologie intelligente avec un rendement surfacique élevé. Grâce à sa grande largeur de travail et à sa vitesse de déplacement élevée, elle assure un nettoyage efficace et en profondeur des sols, même sur structurés et irréguliers. Le prébalayage et le brossage du sol s'effectuent en un seul passage offrant un gain de temps appréciable. La brosse latérale assure un nettoyage au plus près des bords. La technologie multicapteurs dernière génération avec vision panoramique à 360° détecte avec une grande fiabilité les obstacles, les pentes et les surfaces vitrées, offrant ainsi un système de navigation performant. La station d'accueil disponible en option permet une autonomie maximale en assurant le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange et le rinçage du réservoir d'eau sale et la recharge de la batterie. La fonction calendrier aide à la planification des tâches de nettoyage. Le robot KIRA BR 200 peut fonctionner de manière entièrement autonome, mais peut également être pilotée manuellement en mode autoportée. Le portail web KIRA Equipment Manager et l'application mobile KIRA Robots lui permettent d'être connectée en permanence etde s'intégrer facilement aux processus existants.
Caractéristiques et avantages
Station d'accueil (en option)Permet un fonctionnement entièrement autonome. Le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange et le rinçage du réservoir d'eau sale sont effectués de manière autonome par le robot. Le robot peut également fonctionner sans la station d'accueil qui est un accessoire optionnel.
Contournement des obstaclesDétection fiable des obstacles inconnus. Planification autonome d'itinéraires de contournement. Manœuvres automatiques à la demande.
Connexion réseauLa KIRA BR 200 s'intègre aisément dans les infrastructures existantes. La connexion entre les portes sectionnelles et l'interface VDA 5050 signifie également une communication efficace et flexible avec d'autres systèmes et appareils pour un haut niveau d'automatisation et d'optimisation des processus.
Utilisation simplifiée
- Commande conviviale et sûre de toutes les fonctions via un écran tactile.
- Guidage pas à pas de l'utilisateur pour une utilisation simple et intuitive.
- Simplicité de configuration et d'utilisation du robot, sans connaissances spécifiques.
Technologie de brosse-rouleau
- Excellents résultats de nettoyage sur les surfaces fortement encrassées grâce à la pression de contact élevée des brosses-rouleaux autonettoyantes.
- Faible consommation d'eau.
- Prébalayage et brossage du sol en un seul passage.
Brosse latérale intégrée
- Permet un nettoyage en profondeur, au plus près des bords.
- Oriente directement les salissures sur la trajectoire de nettoyage.
- Intervention manuelle réduite au strict minimum.
Système de navigation performant grâce à la technologie multicapteurs
- Capteurs performants et visibilité panoramique à 360°.
- Détection fiable des pentes et des surfaces vitrées.
- Surveillance des zones latérales par capteurs.
Certifié en matière de sécurité
- Détection sûre et sans contact des obstacles, du vide et des personnes.
- Certification de sécurité conforme aux normes CSA_22.2 No. 336-17 et CEI 63327.
- Adapté à une utilisation dans des lieux recevant du public.
Possibilités d'utilisation variées
- Fonctionnement autonome ou manuel au choix.
- Nettoyage manuel possible.
- Plusieurs profils d'utilisateur possibles avec autorisations individuelles.
Connectivité
- Accès direct au portail web KIRA Equipment Manager et à l'application mobile KIRA Robots.
- Envoi de notifications et de messages d'alerte sur les téléphones portables.
- Avec rapports de nettoyage, état du robot, pannes, etc.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|2250
|Puissance du moteur de traction (W)
|1300
|Puissance de la turbine (W)
|552
|Puissance moteur brosse (W)
|1500
|Largeur de travail, brosses (mm)
|850
|Pression des brosses au sol (g/cm²)
|215
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|380 - 950
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1100
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|200 / 220
|Réservoir de détergent (l)
|10
|Volume du bac de pré-balayage (l)
|9
|Rendement surfacique théorique en mode autonome (m²/h)
|max. 4590
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|7143
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Nombre de batteries
|4
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Tension/ampérage de la batterie (V/Ah)
|24 / 320
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 4
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 4,7
|Vitesse en mode autonome (km/h)
|max. 5,4
|Niveau sonore (dB (A))
|64,5
|Rayon de braquage en mode autonome (m)
|2,8
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 6
|Largeur de franchissement en mode autonome (mm)
|max. 1350
|Poids sans accessoires (kg)
|630
|Poids (avec accessoires) (kg)
|630
|Poids avec emballage (kg)
|632,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur
- Suceur inclus
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Balai latéral
- Gyrophare
Équipement
- Batterie
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Système de dosage de détergent DOSE
- Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement
- Grand écran tactile haute définition
- Compatible avec station d'accueil
- Compatible avec les portes sectionnelles
- Nettoyage autonome
- Prébalayage inclus
- Avec mode de déplacement manuel
- Paramétrage simple et intuitif de la machine sans connaissance particulière
- Capteurs dernière génération
- Détection d'obstacle et de chute
- Escamotage automatique en cas d'obstacle
- Certifiée pour une utilisation en présence de public
- Création de rapports de nettoyage
- Notifications sur appareils mobiles
- Fonction calendrier (pour plannifier les tâches de nettoyage)
- Auto-Fill
- Lumières de couleurs pour indiquer les actions et l'état de fonctionnement du robot.
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Avec mode d'apprentissage (Teach and Repeat)
- Type de brosse: Brosse circulaire
- Pression au sol ajustable
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Commande via application
- Interface de communication: VDA 5050
- Dosage de détergent
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour de grandes surfaces avec des sols structurés et irréguliers
- Nettoyage de grandes surfaces ou de zones partielles
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public
- Solution idéale pour les aéroports, les gares, les sites industriels, les entrepôts logistiques ou les parcs d'exposition, les salles de congrès et de concert, ....
- Utilisable dans les secteurs du transport et de la logistique, de l'industrie et les entreprises de propreté.