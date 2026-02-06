L'autolaveuse-robot KIRA BR 200 allie une technologie intelligente avec un rendement surfacique élevé. Grâce à sa grande largeur de travail et à sa vitesse de déplacement élevée, elle assure un nettoyage efficace et en profondeur des sols, même sur structurés et irréguliers. Le prébalayage et le brossage du sol s'effectuent en un seul passage offrant un gain de temps appréciable. La brosse latérale assure un nettoyage au plus près des bords. La technologie multicapteurs dernière génération avec vision panoramique à 360° détecte avec une grande fiabilité les obstacles, les pentes et les surfaces vitrées, offrant ainsi un système de navigation performant. La station d'accueil disponible en option permet une autonomie maximale en assurant le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange et le rinçage du réservoir d'eau sale et la recharge de la batterie. La fonction calendrier aide à la planification des tâches de nettoyage. Le robot KIRA BR 200 peut fonctionner de manière entièrement autonome, mais peut également être pilotée manuellement en mode autoportée. Le portail web KIRA Equipment Manager et l'application mobile KIRA Robots lui permettent d'être connectée en permanence etde s'intégrer facilement aux processus existants.