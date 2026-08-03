Το μικρό ακροφύσιο με την ισχυρή λεπτή δέσμη του είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό λεπτομερειών και στενών εσοχών, καθώς και την αφαίρεση πιο επίμονων ρύπων. Συμπληρώνει ιδανικά το επίπεδο ακροφύσιο δέσμης το οποίο περιλαμβάνεται στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Δεν είναι κατάλληλο για το πλύσιμο κατοικίδιων ζώων.