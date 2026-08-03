Ακροφύσιο λεπτομερειών
Το μικρό ακροφύσιο καθαρίζει λεπτομέρειες, στενές εσοχές και επίμονους ρύπους. Προσαρμόζεται στο πιστόλι ψεκασμού του πλυστικού μηχανήματος και παράγει μια ισχυρή λεπτή δέσμη νερού.
Το μικρό ακροφύσιο με την ισχυρή λεπτή δέσμη του είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό λεπτομερειών και στενών εσοχών, καθώς και την αφαίρεση πιο επίμονων ρύπων. Συμπληρώνει ιδανικά το επίπεδο ακροφύσιο δέσμης το οποίο περιλαμβάνεται στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Δεν είναι κατάλληλο για το πλύσιμο κατοικίδιων ζώων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ψεκασμός δέσμης
- Λεπτή δέσμη για στοχευμένο καθαρισμό.
Ισχυρό
- Για πιο επίμονους ρύπους, λεπτομέρειες και στενές εσοχές.
Τοποθετημένο πάνω στο πιστόλι με σκανδάλη
- Απλή αλλαγή ακροφυσίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ανθρακί
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|29 x 27 x 27