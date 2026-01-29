Το φορητό πλυστικό μηχάνημα της Kärcher με μπαταρία ιόντων λιθίου με αφαιρούμενο δοχείο νερού είναι ιδανικό για να καθαρίσεις γρήγορα και εύκολα κατοικίδια, π.χ. πριν αφήσεις τον σκύλο σου να μπει στο αυτοκίνητο, μετά τη βόλτα. Χάρη στη χαμηλής πίεσης ροή νερού, είναι εξαιρετικά απαλό και θεωρείται απόλυτα ασφαλές για τα ζώα: απλώς απομακρύνει τη βρωμιά από το τρίχωμά τους. Περιλαμβάνει το κουτί εξαρτημάτων κατοικίδιων με βέλτιστα προσαρμοσμένα εξαρτήματα: Το κωνικό ακροφύσιο ψεκασμού με βολική και απαλή ροή ντους για να πλύνεις απαλά τα ζώα, η βούρτσα για τον καθαρισμό του τριχώματος που απομακρύνει την επίμονη βρωμιά από το τρίχωμα των ζώων και το ειδικό πανί μικροϊνών (απορροφά πολύ νερό και εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές) για να στεγνώσεις το κατοικίδιο. Το κιτ εξαρτημάτων μπορεί να στερεωθεί στο μηχάνημα για να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί.