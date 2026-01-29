επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 3 + Pet, για κατοικίδια
Φορητό πλυστικό με μπαταρία για τον απαλό καθαρισμό των κατοικίδιων. Με μπαταρία ιόντων λιθίου και δοχείο νερού. Το κουτί εξαρτημάτων καθαρισμού κατοικιδίων (Pet Box) εξασφαλίζει πλήρη φροντίδα στις βόλτες με τα κατοικίδια.
Το φορητό πλυστικό μηχάνημα της Kärcher με μπαταρία ιόντων λιθίου με αφαιρούμενο δοχείο νερού είναι ιδανικό για να καθαρίσεις γρήγορα και εύκολα κατοικίδια, π.χ. πριν αφήσεις τον σκύλο σου να μπει στο αυτοκίνητο, μετά τη βόλτα. Χάρη στη χαμηλής πίεσης ροή νερού, είναι εξαιρετικά απαλό και θεωρείται απόλυτα ασφαλές για τα ζώα: απλώς απομακρύνει τη βρωμιά από το τρίχωμά τους. Περιλαμβάνει το κουτί εξαρτημάτων κατοικίδιων με βέλτιστα προσαρμοσμένα εξαρτήματα: Το κωνικό ακροφύσιο ψεκασμού με βολική και απαλή ροή ντους για να πλύνεις απαλά τα ζώα, η βούρτσα για τον καθαρισμό του τριχώματος που απομακρύνει την επίμονη βρωμιά από το τρίχωμα των ζώων και το ειδικό πανί μικροϊνών (απορροφά πολύ νερό και εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές) για να στεγνώσεις το κατοικίδιο. Το κιτ εξαρτημάτων μπορεί να στερεωθεί στο μηχάνημα για να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έξυπνη αποθήκευση
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Αποτελεσματική, αλλά ήπια με τα υλικά χαμηλή πίεση
Μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων
Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός συσκευής
Κιτ Κατοικίδιων (Pet Box)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εύρος πίεσης
|Χαμηλή πίεση
|Παροχή (l/min)
|max. 2
|Συσκευή με μπαταρία
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|15
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|180
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|277 x 234 x 293
Πεδίο προμήθειας
- Φορτιστής: Καλώδιο φόρτισης 7,2 V PS02 (1 τεμάχιο)
- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Κωνικό ακροφύσιο
- Βούρτσα καθαρισμού
- Πανί κατοικιδίου
- Κουτί αποθήκευσης
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Όγκος δοχείου νερού: 4 l
- Μήκος σωλήνα: 2.8 m
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Φίλτρο συσκευής
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο