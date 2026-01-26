επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 3 Bike Box
Ιδανικό για πλύσιμο ποδηλάτων εν κινήσει. Το φορητό πιεστικό νερού με μπαταρία ιόντων λιθίου, δεξαμενή νερού και απαλή χαμηλή πίεση για ευαίσθητες επιφάνειες. Περιλαμβάνει Bike Box με διάφορα εξαρτήματα.
Με το επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού για ποδήλατα OC 3, είσαι καθαρά εξοπλισμένος, ακόμη και εν κινήσει. Η ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και ο αποσπώμενος κάδος νερού επιτρέπουν την εφαρμογή ακόμη και χωρίς σύνδεση ηλεκτρικού ή νερού. Χάρη στην αποτελεσματική επίπεδη ροή χαμηλής πίεσης, μπορείς να καθαρίσεις απαλά τις ευαίσθητες επιφάνειες. Μια οθόνη LED σηματοδοτεί επίσης όταν η μπαταρία είναι χαμηλή ή φορτίζεται. Τα πλεονεκτήματα του Bike Box: η βούρτσα γενικής χρήσης με μαλακές τρίχες μπορεί να προσαρτηθεί στο πιστόλι και να αφαιρέσει ακόμη και τους επίμονους ρύπους. Επίσης, η χρήση χημικού μαλακώνει το ρύπο των ποδηλάτων, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα υλικά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έξυπνη αποθήκευση
- Άνετη αποθήκευση του σπιράλ λάστιχου και του πιστολιού κάτω από τον αποσπώμενο κάδο
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
- Καθαρισμός εν κινήσει, ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος
Bike box
- Για βέλτιστο καθαρισμό ποδηλάτων και εξοπλισμού ποδηλάτων.
Αποτελεσματική, αλλά ήπια με τα υλικά χαμηλή πίεση
Αποσπώμενος κάδος νερού
- Μπορεί εύκολα να γεμίσει μέσα στο σπίτι.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εύρος πίεσης
|Χαμηλή πίεση
|Παροχή (l/min)
|max. 2
|Συσκευή με μπαταρία
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|180
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|277 x 234 x 293
Πεδίο προμήθειας
- Φορτιστής: Καλώδιο φόρτισης 7,2 V PS02 (1 τεμάχιο)
- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Βούρτσα universal
- Πανί από μικροίνες
- Κουτί αποθήκευσης
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό για μοτοσικλέτες RM 44 G, 0.5 l
Εξοπλισμός
- Όγκος δοχείου νερού: 4 l
- Μήκος σωλήνα: 2.8 m
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Φίλτρο συσκευής
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο