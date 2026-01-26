Με το επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού για ποδήλατα OC 3, είσαι καθαρά εξοπλισμένος, ακόμη και εν κινήσει. Η ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και ο αποσπώμενος κάδος νερού επιτρέπουν την εφαρμογή ακόμη και χωρίς σύνδεση ηλεκτρικού ή νερού. Χάρη στην αποτελεσματική επίπεδη ροή χαμηλής πίεσης, μπορείς να καθαρίσεις απαλά τις ευαίσθητες επιφάνειες. Μια οθόνη LED σηματοδοτεί επίσης όταν η μπαταρία είναι χαμηλή ή φορτίζεται. Τα πλεονεκτήματα του Bike Box: η βούρτσα γενικής χρήσης με μαλακές τρίχες μπορεί να προσαρτηθεί στο πιστόλι και να αφαιρέσει ακόμη και τους επίμονους ρύπους. Επίσης, η χρήση χημικού μαλακώνει το ρύπο των ποδηλάτων, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα υλικά.