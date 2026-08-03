Αντάπτορας αυτοκινήτου
Πάντα αρκετή ισχύς εν κινήσει: Με τον αντάπτορα αυτοκινήτου το Φορητό Μηχάνημα Καθαρισμού Εξωτερικών Χώρων OC 3 μπορεί να λειτουργήσει με τη μπαταρία του αυτοκινήτου.
Ο αντάπτορας αυτοκινήτου Kärcher μπορεί να συνδεθεί εύκολα στον αναπτήρα του αυτοκινήτου και την πρίζα φόρτισης του OC 3 Mobile Outdoor Cleaner. Έτσι, το OC 3 τροφοδοτείται (δεν φορτίζεται) από τη μπαταρία του αυτοκινήτου, π.χ. όταν η μπαταρία είναι άδεια. Για συνεχή ισχύ καθαρισμού εν κινήσει.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Με σύνδεση για τους τυπικούς αναπτήρες αυτοκινήτου
- Για εύκολη σύνδεση στο αυτοκίνητο.
- Δυνατότητα σύνδεσης στην υποδοχής φόρτισης του Mobile Outdoor Cleaner.
Ιδανική παροχή ρεύματος εν κινήσει
- Πάντα αρκετή ενέργεια – ανεξάρτητα από τον χρόνο λειτουργίας μπαταρίας.
- Για πλήρη κινητικότητα.
Μεγάλη ακτίνα λειτουργίας
- Μήκος 2 μέτρα.
- Επομένως, το Mobile Outdoor Cleaner μπορεί να τοποθετηθεί ιδανικά δίπλα στο αυτοκίνητο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|150 x 38 x 54