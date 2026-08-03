Ο αντάπτορας αυτοκινήτου Kärcher μπορεί να συνδεθεί εύκολα στον αναπτήρα του αυτοκινήτου και την πρίζα φόρτισης του OC 3 Mobile Outdoor Cleaner. Έτσι, το OC 3 τροφοδοτείται (δεν φορτίζεται) από τη μπαταρία του αυτοκινήτου, π.χ. όταν η μπαταρία είναι άδεια. Για συνεχή ισχύ καθαρισμού εν κινήσει.