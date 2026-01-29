επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 3 + Bike
Φορητό πλυστικό της Kärcher ιδανικό για το πλύσιμο ποδηλάτων εν κινήσει. Με μπαταρία ιόντων λιθίου, δοχείο νερού και ήπια χαμηλή πίεση για ευαίσθητες επιφάνειες. Περιλαμβάνεται το κουτί Bike με διάφορα εξαρτήματα ποδηλάτου για βέλτιστες λύσεις προέκτασης.
Φορητό σύστημα καθαρισμού της Kärcher που περιλαμβάνει το κουτί Bike με βέλτιστα προσαρμοσμένα εξαρτήματα για τον καθαρισμό ποδηλάτων ώστε ο εξοπλισμός σου να μένει καθαρός ακόμα και εν κινήσει. Με την ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και το αφαιρούμενο δοχείο νερού, δίνεται η δυνατότητα για καθαρισμό ακόμα και χωρίς να υπάρχει σύνδεση σε παροχή ρεύματος ή νερού. Χάρη στην αποτελεσματική επίπεδη δέσμη χαμηλής πίεσης, μπορείς να καθαρίσεις ευαίσθητες επιφάνειες με πολύ ήπιο τρόπο. Επίσης, η οθόνη LED δείχνει πότε η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια ή φορτίζει. Πλεονεκτήματα του κουτιού εξαρτημάτων ποδηλάτου: η γενικής χρήσης βούρτσα με μαλακές τρίχες μπορεί να προσαρτιστεί στο πιστόλι με σκανδάλη και να αφαιρεί τους επίμονους ρύπους· το προϊόν καθαρισμού μαλακώνει το είδος ρύπων που συνήθως εντοπίζεται στα ποδήλατα ενώ ταυτόχρονα είναι ήπιο σε όλα τα εξαρτήματα· το υψηλής ποιότητας πανί από μικροΐνες και fleece στεγνώνει τον εξοπλισμό πριν από την αποθήκευση και το κουτί εξαρτημάτων μπορεί απλά να προσαρτιστεί στη συσκευή για αποθήκευση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έξυπνη αποθήκευση
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Bike box
Αποτελεσματική, αλλά ήπια με τα υλικά χαμηλή πίεση
Αποσπώμενος κάδος νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εύρος πίεσης
|Χαμηλή πίεση
|Παροχή (l/min)
|max. 2
|Συσκευή με μπαταρία
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|15
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|180
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|277 x 234 x 293
Πεδίο προμήθειας
- Φορτιστής: Καλώδιο φόρτισης 7,2 V PS02 (1 τεμάχιο)
- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Βούρτσα universal
- Πανί από μικροίνες
- Κουτί αποθήκευσης
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό για μοτοσικλέτες RM 44 G, 0.5 l
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Όγκος δοχείου νερού: 4 l
- Μήκος σωλήνα: 2.8 m
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Φίλτρο συσκευής
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο