Φορητό σύστημα καθαρισμού της Kärcher που περιλαμβάνει το κουτί Bike με βέλτιστα προσαρμοσμένα εξαρτήματα για τον καθαρισμό ποδηλάτων ώστε ο εξοπλισμός σου να μένει καθαρός ακόμα και εν κινήσει. Με την ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και το αφαιρούμενο δοχείο νερού, δίνεται η δυνατότητα για καθαρισμό ακόμα και χωρίς να υπάρχει σύνδεση σε παροχή ρεύματος ή νερού. Χάρη στην αποτελεσματική επίπεδη δέσμη χαμηλής πίεσης, μπορείς να καθαρίσεις ευαίσθητες επιφάνειες με πολύ ήπιο τρόπο. Επίσης, η οθόνη LED δείχνει πότε η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια ή φορτίζει. Πλεονεκτήματα του κουτιού εξαρτημάτων ποδηλάτου: η γενικής χρήσης βούρτσα με μαλακές τρίχες μπορεί να προσαρτιστεί στο πιστόλι με σκανδάλη και να αφαιρεί τους επίμονους ρύπους· το προϊόν καθαρισμού μαλακώνει το είδος ρύπων που συνήθως εντοπίζεται στα ποδήλατα ενώ ταυτόχρονα είναι ήπιο σε όλα τα εξαρτήματα· το υψηλής ποιότητας πανί από μικροΐνες και fleece στεγνώνει τον εξοπλισμό πριν από την αποθήκευση και το κουτί εξαρτημάτων μπορεί απλά να προσαρτιστεί στη συσκευή για αποθήκευση.