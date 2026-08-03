Ανταλλακτικά ελαστικά μάκτρα για τον τζαμοκαθαριστή WV 6 (280mm)
Για αψεγάδιαστο αποτέλεσμα καθαρισμού χωρίς γραμμές: Ανταλλακτικά ελαστικά μάκτρα (280 mm) για τον τζαμοκαθαριστή μπαταρίας WV 6.
Απλά αλλάξτε τα ελαστικά μάκτρα (280 mm) και ο τζαμοκαθαριστής μπαταρίας WV 6 θα σας χαρίσει και πάλι άψογα αποτελέσματα καθαρισμού, χωρίς γραμμές και σταξίματα, σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γρήγορη αντικατάσταση της λεπίδας της σπάτουλας.
- Για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς γραμμές και σταξίματα σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Λεπίδα σπάτουλας Xtra!Flex®
- Η λεπίδα σπάτουλας από σιλικόνη Xtra!Flex® με καινοτόμο τεχνολογία καθιστά τον καθαρισμό ακόμα πιο ευέλικτο – ιδανική για χρήση μέχρι το δάπεδο και τις άκρες.
- Το μακρύ μάκτρο σιλικόνης καθιστά δυνατή την αφαίρεση των ρύπων σε ένα μόλις πέρασμα, γεγονός που κάνει τον τζαμοκαθαριστή μπαταρίας ακόμα πιο ευέλικτο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|280 x 30 x 24
Πεδία εφαρμογής
- Λεία επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Συμπύκνωση
- Φωτοβολταϊκά συστήματα / Μονάδες παραγωγής ενέργειας μπαλκονιών