Απλά αλλάξτε τα ελαστικά μάκτρα (280 mm) και ο τζαμοκαθαριστής μπαταρίας WV 6 θα σας χαρίσει και πάλι άψογα αποτελέσματα καθαρισμού, χωρίς γραμμές και σταξίματα, σε όλες τις λείες επιφάνειες.