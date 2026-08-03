Ανταλλακτικά ελαστικά μάκτρα για τον τζαμοκαθαριστή WV 6 (280mm)

Για αψεγάδιαστο αποτέλεσμα καθαρισμού χωρίς γραμμές: Ανταλλακτικά ελαστικά μάκτρα (280 mm) για τον τζαμοκαθαριστή μπαταρίας WV 6.

Απλά αλλάξτε τα ελαστικά μάκτρα (280 mm) και ο τζαμοκαθαριστής μπαταρίας WV 6 θα σας χαρίσει και πάλι άψογα αποτελέσματα καθαρισμού, χωρίς γραμμές και σταξίματα, σε όλες τις λείες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γρήγορη αντικατάσταση της λεπίδας της σπάτουλας.
  • Για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς γραμμές και σταξίματα σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Λεπίδα σπάτουλας Xtra!Flex®
  • Η λεπίδα σπάτουλας από σιλικόνη Xtra!Flex® με καινοτόμο τεχνολογία καθιστά τον καθαρισμό ακόμα πιο ευέλικτο – ιδανική για χρήση μέχρι το δάπεδο και τις άκρες.
  • Το μακρύ μάκτρο σιλικόνης καθιστά δυνατή την αφαίρεση των ρύπων σε ένα μόλις πέρασμα, γεγονός που κάνει τον τζαμοκαθαριστή μπαταρίας ακόμα πιο ευέλικτο.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 2
Χρώμα κίτρινο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 280 x 30 x 24
Πεδία εφαρμογής
  • Λεία επιφάνειες
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Καθρέφτες
  • Πλακάκια
  • Καμπίνα ντους/μπανιέρα
  • Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
  • Συμπύκνωση
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα / Μονάδες παραγωγής ενέργειας μπαλκονιών