Aνταλλακτική μπαταρία για τον WV 5 και τον WVP
Απολαύστε καθαρισμό χωρίς διακοπές με την εφεδρική μπαταρία για τα Συστληματα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 και WVP με μπαταρία.
Με την προαιρετική εφεδρική μπαταρία μπορείτε να συνεχίσετε να καθαρίζετε με το νέο WV 5 και το WVP για όσο θέλετε. Χωρίς διακοπές. Απλώς βγάλτε την μπαταρία από τη συσκευή και τοποθετήστε τη δεύτερη μπαταρία. Είστε έτοιμοι να συνεχίσετε το καθάρισμα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Για ασταμάτητο καθαρισμό
Καθαρισμός χωρίς διακοπές
Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση μπαταρίας με ένα απλό κλικ
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Χρώμα
|γκρι
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|57 x 81 x 28