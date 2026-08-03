Με την προαιρετική εφεδρική μπαταρία μπορείτε να συνεχίσετε να καθαρίζετε με το νέο WV 5 και το WVP για όσο θέλετε. Χωρίς διακοπές. Απλώς βγάλτε την μπαταρία από τη συσκευή και τοποθετήστε τη δεύτερη μπαταρία. Είστε έτοιμοι να συνεχίσετε το καθάρισμα.