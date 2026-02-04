Εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike για τις βούρτσες WB 120 και WB 100
Ιδανικό για τον καθαρισμό αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών: Το εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike με βούρτσα από μαλακές μικροΐνες για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης.
Το πρωτοποριακό εξάρτημα της βούρτσας πλύσης από απαλές μικροΐνες είναι προσαρτημένο στη δισκοειδή βούρτσα μέσω ενός συνδέσμου hook-and-loop και μπορεί να πλυθεί ξεχωριστά στο πλυντήριο στους 60 °C. Το εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 120 είναι κατάλληλο για τον ιδιαίτερα ήπιο καθαρισμό αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Το εξάρτημα είναι επίσης συμβατό με το προηγούμενο μοντέλο, τη βούρτσα WB 100.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμο εξάρτημα από μικροΐνες με σύνδεσμο στερέωσης hook-and-loop
- Το πρώτο αντικαταστάσιμο και πλενόμενο υφασμάτινο εξάρτημα για περιστρεφόμενη βούρτσα πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης.
Ιδιαίτερα απαλός καθαρισμός
- Ιδανικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως χρώμα.
Αφαιρείται και πλένεται
- Πλένεται στο πλυντήριο έως και τους 60 °C.
Προαιρετικά εξαρτήματα
- Μεγαλύτερη ευελιξία για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης.
Συμβατότητα
- Δυνατότητα χρήσης με την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 120 και το προηγούμενο μοντέλο, τη βούρτσα WB 100.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|75% πολυεστέρας, 25% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|153 x 153 x 39
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ