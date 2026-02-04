Το πρωτοποριακό εξάρτημα της βούρτσας πλύσης από απαλές μικροΐνες είναι προσαρτημένο στη δισκοειδή βούρτσα μέσω ενός συνδέσμου hook-and-loop και μπορεί να πλυθεί ξεχωριστά στο πλυντήριο στους 60 °C. Το εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 120 είναι κατάλληλο για τον ιδιαίτερα ήπιο καθαρισμό αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Το εξάρτημα είναι επίσης συμβατό με το προηγούμενο μοντέλο, τη βούρτσα WB 100.