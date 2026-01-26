Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120
Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροΐνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Με τον μοχλό απελευθέρωσης, το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike μπορεί να αλλάξει γρήγορα και εύκολα χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους και το διαφανές περίβλημά του προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στον έξυπνο σύνδεσμο στερέωσης hook-and-loop, το πάνινο μέρος του εξαρτήματος δύο τμημάτων μπορεί να αφαιρεθεί μετά τον καθαρισμό και να πλυθεί στο πλυντήριο στους 60 °C. Η βούρτσα του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης με το απαλό πανί μικροϊνών είναι ιδανική για τον ήπιο καθαρισμό αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό μέσω του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης, εφόσον χρειάζεται. Χάρη στο νέο κιβώτιο ταχυτήτων του, το WB 120 διαθέτει περισσότερη δύναμη σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα, για αποτελεσματικό και σχολαστικό καθαρισμό. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης μπορεί να προσαρτηθεί σε όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7. Τα εναλλάξιμα εξαρτήματα Universal και Home & Garden, που διατίθενται ξεχωριστά, είναι κατάλληλα για όλες τις λείες επιφάνειες ή προσαρμόζονται ειδικά για ανθεκτικές επιφάνειες, και είναι συμβατά τόσο με το WB 120 όσο και με τον προκάτοχό του, το WB 100.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας
- Απαλή και αποτελεσματική δράση καθαρισμού.
Αλλαγή προσάρτησης μέσω μοχλού απελευθέρωσης
- Ταχύτερη και ευκολότερη αλλαγή σύνδεσης χωρίς επαφή με το ρύπο.
Καινοτόμο εξάρτημα από μικροΐνες με σύνδεσμο στερέωσης hook-and-loop
- Το πρώτο αντικαταστάσιμο και πλενόμενο υφασμάτινο εξάρτημα για περιστρεφόμενη βούρτσα πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης.
Ιδιαίτερα απαλός καθαρισμός
- Ιδανικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως χρώμα.
Αφαιρείται και πλένεται
- Πλένεται στο πλυντήριο έως και τους 60 °C.
Εφαρμογή καθαριστικού μέσω του πλυστικού μηχανήματος
- Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Διαφανές περίβλημα
- Καθαριότητα χάρη στην ορατή τεχνολογία.
Συμβατό με προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα κήπου
- Γρήγορη σύνδεση με όλες τις βούρτσες της Kärcher στον εύκαμπτο σωλήνα κήπου χωρίς τη χρήση της ροδέλας πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|75% πολυεστέρας, 25% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|296 x 142 x 140
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 KHP
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ