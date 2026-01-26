Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120

Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροΐνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.

Με τον μοχλό απελευθέρωσης, το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike μπορεί να αλλάξει γρήγορα και εύκολα χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους και το διαφανές περίβλημά του προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στον έξυπνο σύνδεσμο στερέωσης hook-and-loop, το πάνινο μέρος του εξαρτήματος δύο τμημάτων μπορεί να αφαιρεθεί μετά τον καθαρισμό και να πλυθεί στο πλυντήριο στους 60 °C. Η βούρτσα του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης με το απαλό πανί μικροϊνών είναι ιδανική για τον ήπιο καθαρισμό αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό μέσω του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης, εφόσον χρειάζεται. Χάρη στο νέο κιβώτιο ταχυτήτων του, το WB 120 διαθέτει περισσότερη δύναμη σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα, για αποτελεσματικό και σχολαστικό καθαρισμό. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης μπορεί να προσαρτηθεί σε όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7. Τα εναλλάξιμα εξαρτήματα Universal και Home & Garden, που διατίθενται ξεχωριστά, είναι κατάλληλα για όλες τις λείες επιφάνειες ή προσαρμόζονται ειδικά για ανθεκτικές επιφάνειες, και είναι συμβατά τόσο με το WB 120 όσο και με τον προκάτοχό του, το WB 100.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας
  • Απαλή και αποτελεσματική δράση καθαρισμού.
Αλλαγή προσάρτησης μέσω μοχλού απελευθέρωσης
  • Ταχύτερη και ευκολότερη αλλαγή σύνδεσης χωρίς επαφή με το ρύπο.
Καινοτόμο εξάρτημα από μικροΐνες με σύνδεσμο στερέωσης hook-and-loop
  • Το πρώτο αντικαταστάσιμο και πλενόμενο υφασμάτινο εξάρτημα για περιστρεφόμενη βούρτσα πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης.
Ιδιαίτερα απαλός καθαρισμός
  • Ιδανικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως χρώμα.
Αφαιρείται και πλένεται
  • Πλένεται στο πλυντήριο έως και τους 60 °C.
Εφαρμογή καθαριστικού μέσω του πλυστικού μηχανήματος
  • Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Διαφανές περίβλημα
  • Καθαριότητα χάρη στην ορατή τεχνολογία.
Συμβατό με προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα κήπου
  • Γρήγορη σύνδεση με όλες τις βούρτσες της Kärcher στον εύκαμπτο σωλήνα κήπου χωρίς τη χρήση της ροδέλας πίεσης.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υφάσματα συνθετικών ινών 75% πολυεστέρας, 25% πολυαμίδιο
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 296 x 142 x 140
Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
