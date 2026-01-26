Με τον μοχλό απελευθέρωσης, το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike μπορεί να αλλάξει γρήγορα και εύκολα χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους και το διαφανές περίβλημά του προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Χάρη στον έξυπνο σύνδεσμο στερέωσης hook-and-loop, το πάνινο μέρος του εξαρτήματος δύο τμημάτων μπορεί να αφαιρεθεί μετά τον καθαρισμό και να πλυθεί στο πλυντήριο στους 60 °C. Η βούρτσα του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης με το απαλό πανί μικροϊνών είναι ιδανική για τον ήπιο καθαρισμό αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό μέσω του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης, εφόσον χρειάζεται. Χάρη στο νέο κιβώτιο ταχυτήτων του, το WB 120 διαθέτει περισσότερη δύναμη σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα, για αποτελεσματικό και σχολαστικό καθαρισμό. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης μπορεί να προσαρτηθεί σε όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7. Τα εναλλάξιμα εξαρτήματα Universal και Home & Garden, που διατίθενται ξεχωριστά, είναι κατάλληλα για όλες τις λείες επιφάνειες ή προσαρμόζονται ειδικά για ανθεκτικές επιφάνειες, και είναι συμβατά τόσο με το WB 120 όσο και με τον προκάτοχό του, το WB 100.