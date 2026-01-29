Εναλλάξιμο εξάρτημα γενικής χρήσης για τις βούρτσες WB 120 και WB 100
Το εναλλάξιμο εξάρτημα Universal της βούρτσας πλύσης για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης είναι ιδανικό για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών, όπως των βαμμένων, γυάλινων ή πλαστικών επιφανειών.
Οι διαφανείς τρίχες του εξαρτήματος της βούρτσας πλύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα εργασιών καθαρισμού. Το εναλλάξιμο εξάρτημα Universal για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 120 είναι ιδανικό για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών, όπως των βαμμένων, γυάλινων ή πλαστικών επιφανειών. Το εξάρτημα είναι επίσης συμβατό με το προηγούμενο μοντέλο, τη βούρτσα WB 100.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μαλακές διάφανες τρίχες
- Απαλή και αποτελεσματική δράση καθαρισμού.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε
- Για χρήση σε όλες τις λείες επιφάνειες, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλαστικό.
Προαιρετικά εξαρτήματα
- Μεγαλύτερη ευελιξία για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης.
Συμβατότητα
- Δυνατότητα χρήσης με την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 120 και το προηγούμενο μοντέλο, τη βούρτσα WB 100.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|153 x 153 x 48
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Αίθρια
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Πόρτες γκαράζ
- Περσίδες/ρολά
- Στοιχεία οθόνης απορρήτου
- Περβάζια παραθύρων
- Επενδύσεις σε μπαλκόνια
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού