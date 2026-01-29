Οι διαφανείς τρίχες του εξαρτήματος της βούρτσας πλύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα εργασιών καθαρισμού. Το εναλλάξιμο εξάρτημα Universal για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 120 είναι ιδανικό για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών, όπως των βαμμένων, γυάλινων ή πλαστικών επιφανειών. Το εξάρτημα είναι επίσης συμβατό με το προηγούμενο μοντέλο, τη βούρτσα WB 100.