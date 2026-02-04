Εναλλάξιμο εξάρτημα home & garden για τις βούρτσες WB 120 και WB 100
Για τον σχολαστικό καθαρισμό ανθεκτικών επιφανειών γύρω από το σπίτι: Το εναλλάξιμο εξάρτημα της βούρτσας πλύσης Home & Garden για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης.
Οι μαύρες τρίχες της βούρτσας πλύσης του εναλλάξιμου εξαρτήματος Home & Garden είναι πιο σκληρές από τις διάφανες τρίχες του εναλλάξιμου εξαρτήματος Universal, πράγμα που διευκολύνει την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων. Ιδανικό για τον καθαρισμό ανθεκτικών επιφανειών, όπως επιφάνειες από πέτρα, μέταλλο ή πλαστικό με την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης. Το εξάρτημα είναι επίσης συμβατό με την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 120 και το προηγούμενο μοντέλο, τη βούρτσα WB 100.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σκληρές μαύρες τρίχες
- Εύκολος καθαρισμός επίμονων ρύπων.
Για επιφάνειες γύρω από το σπίτι
- Ιδανική για τον καθαρισμό ανθεκτικών επιφανειών, όπως από πέτρα, μέταλλο ή πλαστικό.
Προαιρετικά εξαρτήματα
- Μεγαλύτερη ευελιξία για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης.
Συμβατότητα
- Δυνατότητα χρήσης με την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 120 και το προηγούμενο μοντέλο, τη βούρτσα WB 100.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|153 x 153 x 58
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πόρτες γκαράζ
- Καθαρισμός οροφών και τεντών (π.χ. υπόστεγων)
- Περσίδες/ρολά