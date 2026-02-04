Οι μαύρες τρίχες της βούρτσας πλύσης του εναλλάξιμου εξαρτήματος Home & Garden είναι πιο σκληρές από τις διάφανες τρίχες του εναλλάξιμου εξαρτήματος Universal, πράγμα που διευκολύνει την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων. Ιδανικό για τον καθαρισμό ανθεκτικών επιφανειών, όπως επιφάνειες από πέτρα, μέταλλο ή πλαστικό με την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης. Το εξάρτημα είναι επίσης συμβατό με την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 120 και το προηγούμενο μοντέλο, τη βούρτσα WB 100.