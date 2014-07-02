Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1'', 25m
Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.
Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, 1", 25 m, διατίθεται χύδην, γενικής χρήσης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με αντάπτορες Kärcher και φίλτρα αναρρόφησης Kärcher ως μεμονωμένα σετ. Ιδανικός για σύνδεση σε βυθιζόμενες αντλίες, αντλίες κήπου, βυθιζόμενες αντλίες πίεσης, αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Με το μέτρο
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να κοπούν σε διάφορα μήκη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κιτ μεμονωμένων εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε συνδυασμό με εξαρτήματα σύνδεσης και φίλτρα αναρρόφησης.
Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό
- Εύκαμπτος σωλήνας για την εισρόφηση και την άντληση νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|25
|Διάμετρος
|1″
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|5,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|470 x 470 x 200
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- Αντλία κήπου BP 4 Garden Set
- Σετ SP 2 Flat + εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Σετ SP 3 Dirt + εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Σετ SP 5 Dirt + εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Σετ SP 6 Flat Inox + εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Σετ SP 7 Dirt + εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Σετ SP 7 Dirt Inox + εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.