Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1'', 25m

Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.