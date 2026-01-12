Η βυθιζόμενη αντλία SP 2 Flat βοηθά στην αξιόπιστη άντληση καθαρού ή μέτρια ακάθαρτου νερού με ρύπους διάστασης έως και 5 χιλιοστών. Με 6.000 λίτρα την ώρα, είναι ιδανική για την αποστράγγιση μικρότερων πισίνων ή πλημυρισμένων υπογείων από εισροή υδάτων ή διαρροή πλυντηρίων. Ο δακτύλιος ολίσθησης κάνει την αντλία ακόμη περισσότερο ανθεκτική. Επέκταση εγγύησης 5 ετών είναι ακόμη διαθέσιμη. Ένας διακόπτης float ανάβει και σβήνει την αντλία αυτόματα σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρότητα. Και χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη switch, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνεχής λειτουργία σε χαμηλά επίπεδα νερού. Το SP 2 Flat έχει επίσης αναδιπλούμενα πόδια, τα οποία μπορούν να διπλωθούν για να επιτευχθεί μεγαλύτερη χωρητικότητα. Όταν τα πόδια είναι διπλωμένα, η βυθιζόμενη αντλία καθαρού νερού ξεκινά από ένα επίπεδο 7 χιλιοστών και αντλεί σε συνεχή λειτουργία έως και 1 χιλιοστό. Και ο προσαρμογέας σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη σύνδεση του λάστιχου 1 1/4".