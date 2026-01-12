Υποβρύχια αντλία επίπεδης αναρρόφησης SP 2 Flat
Τα βγάζει πέρα με έως και 6.000 λίτρα/ώρα και αντλεί νερό από το 1 χιλιοστό, αφήνοντας την επιφάνεια της σφουγγαρίστρας στεγνή.
Η βυθιζόμενη αντλία SP 2 Flat βοηθά στην αξιόπιστη άντληση καθαρού ή μέτρια ακάθαρτου νερού με ρύπους διάστασης έως και 5 χιλιοστών. Με 6.000 λίτρα την ώρα, είναι ιδανική για την αποστράγγιση μικρότερων πισίνων ή πλημυρισμένων υπογείων από εισροή υδάτων ή διαρροή πλυντηρίων. Ο δακτύλιος ολίσθησης κάνει την αντλία ακόμη περισσότερο ανθεκτική. Επέκταση εγγύησης 5 ετών είναι ακόμη διαθέσιμη. Ένας διακόπτης float ανάβει και σβήνει την αντλία αυτόματα σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρότητα. Και χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη switch, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνεχής λειτουργία σε χαμηλά επίπεδα νερού. Το SP 2 Flat έχει επίσης αναδιπλούμενα πόδια, τα οποία μπορούν να διπλωθούν για να επιτευχθεί μεγαλύτερη χωρητικότητα. Όταν τα πόδια είναι διπλωμένα, η βυθιζόμενη αντλία καθαρού νερού ξεκινά από ένα επίπεδο 7 χιλιοστών και αντλεί σε συνεχή λειτουργία έως και 1 χιλιοστό. Και ο προσαρμογέας σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη σύνδεση του λάστιχου 1 1/4".
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
ΠλωτηροδιακόπτηςΑνάβει και σβήνει την αντλία ξανά σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρή λειτουργία
Quick ConnectΣπείρωμα σύνδεσης
Αναδιπλούμενα πόδια
- Εναλλάσεται από την κανονική λειτουργία με μεγαλύτερη απόδοση σε 1 mm επίπεδη αναρρόφηση με ελάχιστη υπολλειπόμενη υγρασία.
Αυτόματη λειτουργία
- Η αντλία ξεκινά να λειτουργεί στη χειροκίνητη λειτουργία από ένα επίπεδο νερού 7 χιλιοστών.
Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Για μεταβολή σε συνεχή λειτουργία.
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Ισχυρό και εύκολο στην προσαρμογή προ-φίλτρο σαν αξεσουάρ
- Προστατεύει την αντλία από τη βαριά βρωμιά και έτσι αποτρέπει το μπλοκάρισμα της πτερωτής της αντλίας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|250
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 6000
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|5
|Πίεση (bar)
|max. 0,5
|Ρηχή αναρροφήση σε βάθος (mm)
|1
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 5
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|1
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|1
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|227 x 240 x 262
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,6
Πεδίο προμήθειας
- Λάστιχο σύνδεσης: 1 1/4''
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Αλλαγή σε επίπεδη αναρρόφηση
- Πλωτηροδιακόπτης
- Κεραμική σφράγιση