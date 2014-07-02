Το ενδιάμεσο φίλτρο που πλένεται κατακρατά τα μικροσκοπικά σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα, όπως σωματίδια σκόνης και αλλεργιογόνα που περιέχονται στον υγρό αέρα και προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης με φίλτρο νερού από την εισχώρηση νερού. Φίλτρο με λαστιχένια άκρη που ανοίγει και ξεπλένεται με τρεχούμενο νερό. Απλώς αφήστε το να στεγνώσει πάνω σε ένα καλοριφέρ.