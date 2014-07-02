Φίλτρο προστασίας του κινητήρα
Το πλενόμενο βοηθητικό φίλτρο συγκρατεί τα πολύ μικρά σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα στον συμπυκνωμένο υγρό αέρα.
Το ενδιάμεσο φίλτρο που πλένεται κατακρατά τα μικροσκοπικά σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα, όπως σωματίδια σκόνης και αλλεργιογόνα που περιέχονται στον υγρό αέρα και προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης με φίλτρο νερού από την εισχώρηση νερού. Φίλτρο με λαστιχένια άκρη που ανοίγει και ξεπλένεται με τρεχούμενο νερό. Απλώς αφήστε το να στεγνώσει πάνω σε ένα καλοριφέρ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλένεται
- Επαναχρησιμοποιήσιμος και ανθεκτικός
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|195 x 97 x 34