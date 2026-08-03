Ιδανική για οποιονδήποτε περνάει πολλές ώρες στον δρόμο: Με τα βέλτιστα σχεδιασμένα εξαρτήματα του κουτιού Adventure, ο εξοπλισμός εξωτερικού χώρου μπορεί να καθαριστεί οπουδήποτε. Η βούρτσα γενικής χρήσης, που μπορεί να συνδεθεί στο πιστόλι ψεκασμού, χαλαρώνει τους επίμονους ρύπους με μια μαλακή βούρτσα και στη συνέχεια, τους ξεπλένει. Με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και εναλλακτικές πηγές νερού, όπως πηγάδια ή δοχεία νερού. Τέλος, τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν στο πρακτικό κουτί που μπορεί να συνδεθεί στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.