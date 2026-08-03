Κουτί εξαρτημάτων Adventure
Με τα βέλτιστα σχεδιασμένα εξαρτήματα του κουτιού Adventure, ο εξοπλισμός εξωτερικού χώρου μπορεί να καθαριστεί χωρίς κόπο οπουδήποτε. Ιδανικό για οποιονδήποτε περνά πολλές ώρες στον δρόμο.
Ιδανική για οποιονδήποτε περνάει πολλές ώρες στον δρόμο: Με τα βέλτιστα σχεδιασμένα εξαρτήματα του κουτιού Adventure, ο εξοπλισμός εξωτερικού χώρου μπορεί να καθαριστεί οπουδήποτε. Η βούρτσα γενικής χρήσης, που μπορεί να συνδεθεί στο πιστόλι ψεκασμού, χαλαρώνει τους επίμονους ρύπους με μια μαλακή βούρτσα και στη συνέχεια, τους ξεπλένει. Με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και εναλλακτικές πηγές νερού, όπως πηγάδια ή δοχεία νερού. Τέλος, τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν στο πρακτικό κουτί που μπορεί να συνδεθεί στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κουτί εξαρτημάτων
- Μπορεί να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος έτσι ώστε τα πάντα να αποθηκεύονται με ασφάλεια.
Βούρτσα universal
- Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους.
Σωλήνας αναρρόφησης
- Για τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, όπως πηγάδια ή δοχεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Πεδίο προμήθειας
- Κουτί αποθήκευσης
- Βούρτσα universal
- Σωρήνας αναρρόφησης νερού
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Πεδία εφαρμογής
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Ποδήλατα