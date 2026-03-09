MJ 145 multi jet 3 σε 1 για K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control
Όλα σε ένα: Η κάνη ψεκασμού 3 σε 1 της Kärcher είναι κατάλληλη για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus και K 5 Premium Full Control Plus (από το 2017).
Τώρα, αρκεί να αλλάξετε τη δέσμη και όχι την κάνη ψεκασμού. Γιατί το Multi Jet 3 σε 1 συνδυάζει 3 είδη ψεκασμού και επιτρέπει την εναλλαγή ανάμεσα σε απεριόριστα ρυθμιζόμενη επίπεδη ροή υψηλής πίεσης, περιστροφικό ακροφύσιο και δέσμη καθαριστικού με μια απλή περιστροφή της κάνης ψεκασμού. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάλληλη πίεση γρήγορα και απλά χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο πιστόλι ψεκασμού. Η κάνη ψεκασμού Multi Jet 3 σε 1 της Kärcher είναι η τέλεια λύση για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus και K 5 Premium Full Control Plus (από το 2017).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλήρης έλεγχος και με τα δύο χέρια
- Απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση της πίεσης χάρη σε ένα έξυπνο πιστόλι ψεκασμού.
Δεν απαιτείται χρονοβόρα αλλαγή κάνης
- Απλώς στρίψτε την κάνη ψεκασμού για να επιλέξετε την κατάλληλη δέσμη.
Τρία είδη ψεκασμού σε μία κάνη ψεκασμού
- Δέσμη καθαριστικού, περιστροφικό ακροφύσιο και απεριόριστα ρυθμιζόμενη επίπεδη δέσμη υψηλής πίεσης – για ευέλικτη εργασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|445 x 63 x 63
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Φράχτες