Τώρα, αρκεί να αλλάξετε τη δέσμη και όχι την κάνη ψεκασμού. Γιατί το Multi Jet 3 σε 1 συνδυάζει 3 είδη ψεκασμού και επιτρέπει την εναλλαγή ανάμεσα σε απεριόριστα ρυθμιζόμενη επίπεδη ροή υψηλής πίεσης, περιστροφικό ακροφύσιο και δέσμη καθαριστικού με μια απλή περιστροφή της κάνης ψεκασμού. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάλληλη πίεση γρήγορα και απλά χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο πιστόλι ψεκασμού. Η κάνη ψεκασμού Multi Jet 3 σε 1 της Kärcher είναι η τέλεια λύση για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus και K 5 Premium Full Control Plus (από το 2017).