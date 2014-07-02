Πλήρης, έτοιμος για χρήση σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, 1", 3,5 m, γενικής χρήσης. Με φίλτρο αναρρόφησης και στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής για σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης των αντλιών κήπου και σε αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Αποτρέπει την αντιρροή του νερού και μειώνει τον χρόνο εκκίνησης. Για χρήση με τις ανωτέρω αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).