Η ανθεκτική αντλία BP 5 Home & Garden είναι ιδανική για το πότισμα, με συνεχή πίεση, κήπων ή οικιακής παροχής νερού από εναλλακτικές πηγές νερού για παροχή επεξεργασμένου νερού. Διαθέτει αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης. Σε περίπτωση ανάγκης η αντλία διακόπτει την λειτουργία και εμφανίζεται ειδοποίηση λάθους όταν δεν υπάρχει νερό για άντληση. Η τεσσάρων σταδίων λειτουργία εντυπωσιάζει με την υψηλή ισχύ, την απόδοση και την ομαλή λειτουργία. Σε σχέση με άλλες συμβατικές αντλίες η BP 5 Home & Garden για την ίδια παροχή νερού χρησιμοποιεί λιγότερη δύναμη από τον κινητήρα εξοικονομώντας έτσι ενέργεια περίπου 30%. Διαθέτει επιπλέον ποδοδιακόπτη, δύο εξόδους για ταυτόχρονη σύνδεση και λειτουργία 2 συσκευών και πόδια στήριξης από λάστιχο που απορροφούν τον θόρυβο. Η λειτουργική ασφάλεια εξασφαλίζεται από το μόνιμο προ-φίλτρο και την ενσωματωμένη βαλβίδα μονής ροής. Τα υψηλής ποιότητας υλικά εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ενω υπάρχει η δυνατότητα 5ετούς επέκτασης εγγύησης.