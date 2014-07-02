Αντλία Home & Garden BP 5 Home & Garden
Η ανθεκτική αντλία BP5 Home & Garden premium με αποδοτική λειτουργία 4 σταδίων είναι ιδανική για πότισμα κήπου και οικιακή παροχή νερού (βρόχινο νερό). Βολική, δυνατή, αξιόπιστη!
Η ανθεκτική αντλία BP 5 Home & Garden είναι ιδανική για το πότισμα, με συνεχή πίεση, κήπων ή οικιακής παροχής νερού από εναλλακτικές πηγές νερού για παροχή επεξεργασμένου νερού. Διαθέτει αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης. Σε περίπτωση ανάγκης η αντλία διακόπτει την λειτουργία και εμφανίζεται ειδοποίηση λάθους όταν δεν υπάρχει νερό για άντληση. Η τεσσάρων σταδίων λειτουργία εντυπωσιάζει με την υψηλή ισχύ, την απόδοση και την ομαλή λειτουργία. Σε σχέση με άλλες συμβατικές αντλίες η BP 5 Home & Garden για την ίδια παροχή νερού χρησιμοποιεί λιγότερη δύναμη από τον κινητήρα εξοικονομώντας έτσι ενέργεια περίπου 30%. Διαθέτει επιπλέον ποδοδιακόπτη, δύο εξόδους για ταυτόχρονη σύνδεση και λειτουργία 2 συσκευών και πόδια στήριξης από λάστιχο που απορροφούν τον θόρυβο. Η λειτουργική ασφάλεια εξασφαλίζεται από το μόνιμο προ-φίλτρο και την ενσωματωμένη βαλβίδα μονής ροής. Τα υψηλής ποιότητας υλικά εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ενω υπάρχει η δυνατότητα 5ετούς επέκτασης εγγύησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήπο
- Αξιόπιστη παροχή νερού στο σπίτι και συνεχής πίεση για πότισμα του κήπου
Ασφαλής και ανθεκτική
- Με προ φίλτρο, βαλβίδα μίας κατεύθυνσης και προστασία ξηρότητας
Αντλία πολλαπλών επιπέδων
- Εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτική και αθόρυβη
Αυτόματο σύστημα start/stop
- Η αντλία ξεκινά και σταματά αυτόματα όπως απαιτείται
Βέλτιστη αναρρόφηση
- Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Οθόνη για έλεγχο λαθών
- Εμφάνιση λάθους πίεσης ή αναρρόφησης
Δύο έξοδοι νερού
- Πολλαπλές χρήσεις, όπως το πότισμα του γρασιδιού με ψεκαστήρα και ταυτόχρονα πότισμα του κήπου με λάστιχο
Ευέλικτος αντάπτορας σύνεσης Τ
- Ευέλικτη τοποθέτηση- για βέλτιστη ευθυγράμμιση με τα συνδεδεμένα λάστιχα
Άνετος ποδοδιακόπτης
- Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 6000
|Υψος πάραδοσης (m)
|48
|Πίεση (bar)
|max. 4,8
|Ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1,85
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|15,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Πεδίο προμήθειας
- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
Εξοπλισμός
- Bελτιστοποιημένη ένωση
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης
- Περιλαμβάνει προ φίλτρο και αντεπίστροφη βαλβίδα
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
- Μεγάλο στόμιο
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Αποθήκευση καλωδίου
- Οθόνη για έλεγχο λαθών
- Δύο έξοδοι νερού
- Περιστρεφόμενα λαστιχένια πόδια που μειώνουν το θόρυβο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων