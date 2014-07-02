Αντλία Home & Garden BP 5 Home & Garden

Η ανθεκτική αντλία BP5 Home & Garden premium με αποδοτική λειτουργία 4 σταδίων είναι ιδανική για πότισμα κήπου και οικιακή παροχή νερού (βρόχινο νερό). Βολική, δυνατή, αξιόπιστη!

Η ανθεκτική αντλία BP 5 Home & Garden είναι ιδανική για το πότισμα, με συνεχή πίεση, κήπων ή οικιακής παροχής νερού από εναλλακτικές πηγές νερού για παροχή επεξεργασμένου νερού. Διαθέτει αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης. Σε περίπτωση ανάγκης η αντλία διακόπτει την λειτουργία και εμφανίζεται ειδοποίηση λάθους όταν δεν υπάρχει νερό για άντληση. Η τεσσάρων σταδίων λειτουργία εντυπωσιάζει με την υψηλή ισχύ, την απόδοση και την ομαλή λειτουργία. Σε σχέση με άλλες συμβατικές αντλίες η BP 5 Home & Garden για την ίδια παροχή νερού χρησιμοποιεί λιγότερη δύναμη από τον κινητήρα εξοικονομώντας έτσι ενέργεια περίπου 30%. Διαθέτει επιπλέον ποδοδιακόπτη, δύο εξόδους για ταυτόχρονη σύνδεση και λειτουργία 2 συσκευών και πόδια στήριξης από λάστιχο που απορροφούν τον θόρυβο. Η λειτουργική ασφάλεια εξασφαλίζεται από το μόνιμο προ-φίλτρο και την ενσωματωμένη βαλβίδα μονής ροής. Τα υψηλής ποιότητας υλικά εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ενω υπάρχει η δυνατότητα 5ετούς επέκτασης εγγύησης.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήπο
  • Αξιόπιστη παροχή νερού στο σπίτι και συνεχής πίεση για πότισμα του κήπου
Ασφαλής και ανθεκτική
  • Με προ φίλτρο, βαλβίδα μίας κατεύθυνσης και προστασία ξηρότητας
Αντλία πολλαπλών επιπέδων
  • Εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτική και αθόρυβη
Αυτόματο σύστημα start/stop
  • Η αντλία ξεκινά και σταματά αυτόματα όπως απαιτείται
Βέλτιστη αναρρόφηση
  • Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Οθόνη για έλεγχο λαθών
  • Εμφάνιση λάθους πίεσης ή αναρρόφησης
Δύο έξοδοι νερού
  • Πολλαπλές χρήσεις, όπως το πότισμα του γρασιδιού με ψεκαστήρα και ταυτόχρονα πότισμα του κήπου με λάστιχο
Ευέλικτος αντάπτορας σύνεσης Τ
  • Ευέλικτη τοποθέτηση- για βέλτιστη ευθυγράμμιση με τα συνδεδεμένα λάστιχα
Άνετος ποδοδιακόπτης
  • Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Εργονομική λαβή
  • Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W) 1000
Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h) < 6000
Υψος πάραδοσης (m) 48
Πίεση (bar) max. 4,8
Ύψος αναρρόφησης (m) 8
Θερμοκρασία παράδοσης (°C) max. 35
Σύνδεση με σπείρωμα G1
Καλώδιο ρεύματος (m) 1,85
Τάση (V) 230 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 12,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 15,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 230 x 540 x 373

Πεδίο προμήθειας

  • Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1

Εξοπλισμός

  • Bελτιστοποιημένη ένωση
  • Άνετος ποδοδιακόπτης
  • Αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης
  • Περιλαμβάνει προ φίλτρο και αντεπίστροφη βαλβίδα
  • Προστασία από ξηρή λειτουργία
  • Μεγάλο στόμιο
  • Εργονομική λαβή μεταφοράς
  • Αποθήκευση καλωδίου
  • Οθόνη για έλεγχο λαθών
  • Δύο έξοδοι νερού
  • Περιστρεφόμενα λαστιχένια πόδια που μειώνουν το θόρυβο
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
  • Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων
Εξαρτήματα