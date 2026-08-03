Με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για φορητό καθαρισμό μπορείτε να συνδέσετε το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης σε εναλλακτικές πηγές νερού, όπως πηγάδια και δοχεία νερού. Γι’ αυτόν τον λόγο, η δεξαμενή αποσπάται από τη συσκευή, ο αντάπτορας βρύσης στον εύκαμπτο σωλήνα συνδέεται με το σπείρωμα σύνδεσης και η άλλη άκρη του εύκαμπτου σωλήνα με το φίλτρο τοποθετείται στο νερό. Στη συνέχεια, ενεργοποιώντας το πιστόλι με σκανδάλη, η συσκευή αναρροφά νερό. Το φίλτρο εξασφαλίζει με αξιοπιστία ότι στη συσκευή δεν μπαίνει καθόλου ακάθαρτο νερό. Μπορεί να αφαιρεθεί για να καθαριστεί και να ξεπλυθεί με τρεχούμενο νερό. Χάρη στο μήκος του που φτάνει τα 2 μέτρα, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης παρέχει μεγάλη ακτίνα λειτουργίας.