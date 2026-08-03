Σωλήνας αναρρόφησης
Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για φορητό καθαρισμό τοποθετείται πάνω στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και επιτρέπει τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, όπως πηγάδια και δοχεία νερού.
Με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για φορητό καθαρισμό μπορείτε να συνδέσετε το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης σε εναλλακτικές πηγές νερού, όπως πηγάδια και δοχεία νερού. Γι’ αυτόν τον λόγο, η δεξαμενή αποσπάται από τη συσκευή, ο αντάπτορας βρύσης στον εύκαμπτο σωλήνα συνδέεται με το σπείρωμα σύνδεσης και η άλλη άκρη του εύκαμπτου σωλήνα με το φίλτρο τοποθετείται στο νερό. Στη συνέχεια, ενεργοποιώντας το πιστόλι με σκανδάλη, η συσκευή αναρροφά νερό. Το φίλτρο εξασφαλίζει με αξιοπιστία ότι στη συσκευή δεν μπαίνει καθόλου ακάθαρτο νερό. Μπορεί να αφαιρεθεί για να καθαριστεί και να ξεπλυθεί με τρεχούμενο νερό. Χάρη στο μήκος του που φτάνει τα 2 μέτρα, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης παρέχει μεγάλη ακτίνα λειτουργίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τοποθετημένο πάνω στη συσκευή
- Αντικαθιστά τη δεξαμενή νερού.
Εναλλακτικές πηγές νερού
- Χωρίς όριο ως προς τον όγκο νερού.
Ενσωματωμένο φίλτρο
- Αποτρέπει την είσοδο του ακάθαρτου νερού στη συσκευή.
Μεγάλη ακτίνα λειτουργίας
- Μήκος 2 m.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|198 x 144 x 48