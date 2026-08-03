Η λευκή τσόχα καθαρισμού είναι εξαιρετικά ευέλικτη και, χάρη στο συμπαγές μέγεθός της, ιδιαίτερα κατάλληλη για τον απαλό εντατικό καθαρισμό δαπέδων και επιφανειών που δεν είναι προσβάσιμες από τα μηχανήματα καθαρισμού. Για τον καθαρισμό δαπέδων, συνιστούμε τη χρήση με τη συμβατή βάση για τσόχες με λαβή και άρθρωση, καθώς και τη βάση για τσόχες Kärcher με λαβή για χειροκίνητη χρήση σε επιφάνειες. Η τσόχα από ύφασμα fleece με μαλακό λειαντικό κόκκο είναι επίσης κατάλληλη για τον καθαρισμό επιφανειών και αντικειμένων, για παράδειγμα, από ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, χαλκό, πορσελάνη ή κεραμικό.