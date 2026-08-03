Εξαιρετικά λειαντική, πράσινη τσόχα καθαρισμού για βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης οποιασδήποτε ανθεκτικής επιφάνειας. Η πράσινη τσόχα καθαρισμού είναι ευέλικτη και, χάρη στο συμπαγές μέγεθός της, ιδιαίτερα κατάλληλη για τον εντατικό καθαρισμό ανθεκτικών δαπέδων και επιφανειών που δεν είναι προσβάσιμες από μηχανήματα καθαρισμού. Για τον καθαρισμό δαπέδων, συνιστούμε τη χρήση με τη συμβατή βάση για τις τσόχες με λαβή και άρθρωση και τη βάση για τις τσόχες Kärcher με λαβή για χειροκίνητη χρήση σε επιφάνειες.