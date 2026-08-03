CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l

Ισχυρό καθαριστικό ξηρού αφρού Carpet Pro RM 768 iCapsol ΟΑ, ικανό να αφαιρει οσμές. Με την μέθοδο του συσσωματοποίσης (encapsulation) ο ρύπος συσσωματοποιείται & αναρροφάται με μια απλή σκούπα ξηρής αναρρόφησης .