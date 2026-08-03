CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Ισχυρό καθαριστικό ξηρού αφρού Carpet Pro RM 768 iCapsol ΟΑ, ικανό να αφαιρει οσμές. Με την μέθοδο του συσσωματοποίσης (encapsulation) ο ρύπος συσσωματοποιείται & αναρροφάται με μια απλή σκούπα ξηρής αναρρόφησης .
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|8,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,9
Προϊόν
- Με ενσωματωμένο αφαιρετκό οσμών. Απομακρύνει αποτελεσματικά δυσάρεστες οσμές όπως ιδρώτας, ούρα, νικοτίνη κ.λπ.
- Πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος (μόλις 20-120 λεπτά)
- Τεχνολογία iCapsol: δεν απαιτείται ξέβγαλμα και οι επιφάνειες είναι σύντομα ξανά στεγνές.
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανήματα καθαρισμού χαλιών με βούρτσα ή σύστημα με τσόχα.
- Ηπια καθαριστική δράση
- Χωρίς λευκαντικά
- Ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης, προσθέστε 100–200 ml απορρυπαντικού στο δοχείο καθαρού νερού για κάθε 4 l νερού (< 50 °C). Εάν το δοχείο είναι μικρότερο, χρησιμοποιήστε λιγότερη ποσότητα. Στη συνέχεια, ψεκάστε και απορροφήστε ταυτόχρονα. Μην ξεπλύνετε. Εάν η ρύπανση είναι έντονη, ψεκάστε εκ των προτέρων και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά, στη συνέχεια απορροφήστε.
- Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Προσοχή
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P302 + P352b ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνειες με πλακάκια