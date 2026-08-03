CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l

Ισχυρό καθαριστικό ξηρού αφρού Carpet Pro RM 768 iCapsol ΟΑ, ικανό να αφαιρει οσμές. Με την μέθοδο του συσσωματοποίσης (encapsulation) ο ρύπος συσσωματοποιείται & αναρροφάται με μια απλή σκούπα ξηρής αναρρόφησης .

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 8,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,9
Προϊόν
  • Με ενσωματωμένο αφαιρετκό οσμών. Απομακρύνει αποτελεσματικά δυσάρεστες οσμές όπως ιδρώτας, ούρα, νικοτίνη κ.λπ.
  • Πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος (μόλις 20-120 λεπτά)
  • Τεχνολογία iCapsol: δεν απαιτείται ξέβγαλμα και οι επιφάνειες είναι σύντομα ξανά στεγνές.
  • Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανήματα καθαρισμού χαλιών με βούρτσα ή σύστημα με τσόχα.
  • Ηπια καθαριστική δράση
  • Χωρίς λευκαντικά
  • Ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης, προσθέστε 100–200 ml απορρυπαντικού στο δοχείο καθαρού νερού για κάθε 4 l νερού (< 50 °C). Εάν το δοχείο είναι μικρότερο, χρησιμοποιήστε λιγότερη ποσότητα. Στη συνέχεια, ψεκάστε και απορροφήστε ταυτόχρονα. Μην ξεπλύνετε. Εάν η ρύπανση είναι έντονη, ψεκάστε εκ των προτέρων και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά, στη συνέχεια απορροφήστε.
  • Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Προσοχή
  • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
  • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P302 + P352b ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Επιφάνειες με πλακάκια
Εξαρτήματα