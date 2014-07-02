Καθαριστής χαλιών BRC 30/15 C
Compact μηχανή καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών για γρήγορο και οικονομικό καθάρισμα μικρών επιφανειών. Κατάλληλο για βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντηρήσης. Για επιφάνειες 200 - 800 τμ.
Η μηχανή καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών BRC 30/15 C προσφέρει δύο λειτουργίες σε μία μηχανή. Προσφέρει βαθύ καθαρισμό με ένα πέρασμα και γρήγορο στέγνωμα των μοκετών & χαλιών με πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναμονής στεγνώματος. Διαθέτει άνετη ρυθμιζόμενη λαβή & εργονομική σχεδίαση για τον χειριστή και μαλακό πλευρικό προφυλακτήρα για προστασία των επιφανειών και επίπλων. Ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Διατίθενται προαιρετικά εξαρτήματα για τον καθαρισμό καρεκλών, σκαλιών και οχημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή ποιότητα καθαρισμού
- Οι κυλινδρικές βούρτσες βοηθούν στο βαθύ καθαρισμό.
- Αιωρούμενη κεφαλή εξασφαλίζει ομοιόμορφο καθαρισμό
- Αναζωογωνεί τις υφασμάτινες επιφάνειες και προσδίδει νέα όψη.
Συμπαγείς διαστάσεις.
- Ιδανικό για επιφάνειες εμβαδού από 200m2 έως 800m2.
- Εύκολη αποθήκευση
- Εύκολη στην μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας (βαθύς καθαρισμός / ενδιάμεσος καθαρισμός iCapsol) (m²/h)
|150
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|46
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|300 / 30
|Πίεση ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό (bar)
|3,5
|Παροχή ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό (l/min)
|1
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|315
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|15 / 17
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|1130
|Ονομαστική ισχύς βούρτσας (W)
|76
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|36
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|35,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|920 x 360 x 750
Πεδίο προμήθειας
- Αριθμός κυλίνδρων: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Κατεύθυνση εργασίας: όπισθεν