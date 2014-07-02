Η μηχανή καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών BRC 30/15 C προσφέρει δύο λειτουργίες σε μία μηχανή. Προσφέρει βαθύ καθαρισμό με ένα πέρασμα και γρήγορο στέγνωμα των μοκετών & χαλιών με πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναμονής στεγνώματος. Διαθέτει άνετη ρυθμιζόμενη λαβή & εργονομική σχεδίαση για τον χειριστή και μαλακό πλευρικό προφυλακτήρα για προστασία των επιφανειών και επίπλων. Ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Διατίθενται προαιρετικά εξαρτήματα για τον καθαρισμό καρεκλών, σκαλιών και οχημάτων.