SanitPro Deep Cleaner CA 10 C Eco, 1l

Ενεργό, παχύρρευστο συμπύκνωμα για βαθύ καθαρισμό με φρέσκο άρωμα για χειρωνακτικό καθαρισμό λερωμένων επιφανειών χώρων υγιεινής. Αναπτύχθηκε με μια ειδική σύνθεση γέλης για καλύτερη προσκόλληση σε κάθετες επιφάνειες, για παράδειγμα σε τουαλέτες και ουρητήρια.