La nostra lancia a spruzzo PowerControl 034 ti consente di adattare continuamente le prestazioni di pulizia del tuo pulitore ad alta pressione alle rispettive attività in qualsiasi momento. Che abbiate bisogno di una pressione maggiore o minore: il profilo brevettato dell'ugello Kärcher aumenta le prestazioni di pulizia di circa il 40%. Il controllo per la regolazione della pressione è a portata di mano ed è molto facile da usare durante il lavoro. Per l'applicazione mirata di detergenti è integrata una modalità a bassa pressione, mentre la regolazione del livello di spruzzo garantisce il corretto angolo di lavoro.