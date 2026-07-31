Tubo flessibile imballato NW35 4.0m

Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.

Il tubo di aspirazione con larghezza nominale DN 35 è ideale per l'utilizzo con gli aspiratori a umido e a secco di Kärcher. Il tubo flessibile da 4 m è collegato all'apparecchio con un attacco a baionetta 2.0 e agli accessori con un attacco a clip 2.0. Entrambi gli attacchi 2.0 sono compatibili con gli aspirapolvere a partire dal modello 2017. Entrambi gli attacchi 2.0 sono compatibili con gli aspirapolvere a partire dall'anno di modello 2017.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 4
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Versione standard
Collegamento sul lato accessorio¹⁾ Clip 2.0
Collegamento lato macchina²⁾ Baionetta 2.0
Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore antracite
Peso (kg) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 470 x 450 x 80
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