Tubo prolunga
Estensione della lancia per aumentare la portata di 0,4 metri. Per una pulizia più comoda ed efficace di luoghi di difficile accesso.
Il tubo prolunga si collega facilmente all'idropistola Kärcher grazie all'adattatore Quick Connect. Facilita il lavoro ergonomico e, grazie alla distanza, protegge in gran parte l'utente dagli spruzzi d'acqua. La prolunga è compatibile le idropistole Kärcher. Per l'applicazione è necessario un accessorio con adattatore Quick Connect, ad es. il multi jet portatile MJ 24.
Caratteristiche e vantaggi
Collegamento degli accessori Kärcher KHB e OC 6-18 con l'adattatore Quick Connect
- Lavoro ergonomico ed elevato grado di protezione contro gli spruzzi d'acqua.
Codice colore al raccordo a baionetta
- Chiara distinzione con gli accessori dell'idropulitrice.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|384 x 40 x 37