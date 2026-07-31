Il tubo prolunga si collega facilmente all'idropistola Kärcher grazie all'adattatore Quick Connect. Facilita il lavoro ergonomico e, grazie alla distanza, protegge in gran parte l'utente dagli spruzzi d'acqua. La prolunga è compatibile le idropistole Kärcher. Per l'applicazione è necessario un accessorio con adattatore Quick Connect, ad es. il multi jet portatile MJ 24.