Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Premium Aquastop
Raccordo universale Premium con Acqua Stop e impugnature incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Premium Aquastop: robusto, dotato di ghiera in alluminio anodizzato, compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione, rivestimento in gomma per una presa più confortevole. Con dispositivo Aquastop.
Caratteristiche e vantaggi
Impugnatura in plastica morbida
- Maneggevole
Fascetta tubo in alluminio antiossidante
- Resistente e durevole
Aquastop
- Si stacca senza spruzzi
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Colore
|nero
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|70 x 33 x 40