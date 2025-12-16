Il simbolo delle onde radio lampeggia quando la centralina cerca il segnale del sensore pioggia/umidità. Se non riceve nessun segnale per un'ora il display segnalerà "Off". E' possibile ripristinare il segnale premendo il pulsante [ok].

Il simbolo delle onde radio lampeggia quando ...

a) la distanza tra sensore e centrilina è troppo elevata o in presenza di ostacoli.

Consiglio: ridurre la distanza tra sensore e centralina.

b) La centralina si sta riavviando.

Ritroverà il segnale entro 30 minuti.

Consiglio: Togliendo e reinserendo le batterie nel sensore, il segnale verrà individuato in un solo minuto.

c) c'è un'interferenza e la centralina non riesce a localizzare il sensore.

Consiglio: Quando l'interferenza cessa, la centralina ritorverà automaticamente il sensore in 30 minuti.