SensorTimer TM ST6 eco!ogic

SensorTimer TM ST6 eco!ogic Centralina con sensore di umodità per irrigazione

SensorTimer TM ST6 eco!ogic Centralina con sensore di umodità per irrigazione: fa partire l'irrigazione a seconda del livello di umidità del terreno. L'irrigazione parte quando l'umidità del terreno scende sotto un certo livello. Il livello di umidità del terreno può essere impostato su 5 livelli per due periodi (mattina e sera). Ha un pulsante che disattiva l'irrigazione per 24 ore. Modalità eco!ogic l'irrigazione si può posticipare da 1 a 7 giorni. Con presa rubinetto e pre filtro. Batteria 9 Volt NON INCLUSA nella dotazione. La dotazione comprende: 1 presa acqua, 1 radio trasmittente per il livello di umidità nel terreno.

Caratteristiche e vantaggi
SensorTimer TM ST6 eco!ogic: Controllo umidità del terreno
Controllo umidità del terreno
Arriva direttamente alla pianta, efficiente anche sull'acqua.
SensorTimer TM ST6 eco!ogic: Impostazioni individuali di frequenza d'irrigazione
Impostazioni individuali di frequenza d'irrigazione
Arriva alla pianta
SensorTimer TM ST6 eco!ogic: On/Off Automatico
On/Off Automatico
Irrigazione di precisione
Display estraibile
  • Programmazione facilitata
Pulsante per ritardare l'irrigazione di 24 ore
  • L'irrigazione si può ritardare fino a 24 ore
Irrigazione manuale possibile
  • Interruzione irrigazione
Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato G3/4 + G1
Pressione max. (bar) 10
Colore nero
Peso (kg) 0,6
Peso con imballo (kg) 0,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 96 x 137 x 153

Quando si collegano questi prodotti alla rete dell'acqua potabile, è necessario osservare i requisiti della norma EN 1717. Se necessario, chiedete al vostro specialista sanitario. Contiene manomateriali.

Scope of supply

  • Sensore d'umidità: 1 Pezzo(i)
  • Batterie incluse in dotazione: no

Dotazione

  • Erogazione dell'acqua programmabile: 1 Pezzo(i)
  • Funziona a batterie
  • Numero di batterie: 2 blocchi da 9 V
SensorTimer TM ST6 eco!ogic
Videos
Accessori
RICAMBI SensorTimer TM ST6 eco!ogic

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.

Domande frequenti dulla centralina SensoTimer ST6 eco!ogic

Informazioni generali

La centralina SensoTimer ST6 eco!ogic ha una sola uscita acqua ed un solo sensore pioggia/umidità, mentre la centralina ST6 Duo eco!ogic ha due uscite e due sensori pioggia/umidità. Il display di programmazione è lo stesso per entrambi i modelli. Se all'accensione il dispaly non visualizza il secondo sensore pioggia/umidità sarà sufficiente resettarlo per visualizzare entrambi i sensori.

E' possibile eseguire il montaggio in due modi:
a) direttamente sul rubinetto;
b) sul muro tramite l'apposito supporto, collegandola al rubinetto con un tubo dell'acqua. In questo modo sarà possibile montare sul rubinetto una presa rubinetto a più uscite: una collegata alla centralina e l'altra ad un tubo per l'irrigazione manuale.

Sì, la centralina SensoTimer può controllare anche l'irrgazione interrata grazie al sistema di controllo portata.

Si possono utilizzare:
a) irrigatori oscillanti
b) irrigatori rotanti
c) tubi gocciolatori
d) Kärcher Rain System

Sensori pioggia/umidità

Il sensore pioggia/umidità va posizionato nell'area da irrigare.

In assenza di ostacoli, il sensore può essere collocato fino a 100 metri di distanza dalla centralina.

No. Ogni sensore è collegato alla centralina con un codice univoco, abbinato ad una singola uscita d'acqua. Suggeriamo tuttavia di leggere le istruzioni prima di azionare il prodotto.

Durante la prima ora dopo l'installazione, il sensore comunica con la centralina ogni mintuo. Successivamente l'intervallo di trasmissione è di 30 minuti.

Una volta inseriti i parametri desiderati, per verificare il corretto funzionamento del dispositivo è sufficiente versare un po' d'acqua sulla testa del sensore. Dopo alcuni secondi il display della centralina mostrerà alcune gocce, da 1 a 5, in funzione del livello di umidità rilevato.

Funzioni

Le impostazioni di fabbrica vanno bene per il primo utilizzo, tuttavia è sempre meglio secgliere le impostazioni più adatte al tipo di giardino e di piante da irrigare. Le impostazioni potranno comunque essere modificare in ogni momento.

Ogni 30 minuti, quando il sensore invia il segnale radio.

Dipende dal tipo di terreno. Il terricio dei vasi, ad esempio, assorbe l'acqua come una spugna e sembra asciugarsi velocemente. in casi come questo, la centralina SensoTimer continuerà ad indicare 5 gocce perché il terriccio, in realtà, è più umido di quanto sembra.

Il sensore pioggia/umidità trasmette gli impulsi ogni 30 minuti. L'irrigazione durerà dunque al massino 29 minuti. Potrebbe però fermarsi anche quando sualla testa del sensore, per qualunque motivo, dovesse cadere acqua. L'acqua si sparge in modo uniforme sul terreno.

Utilizzando questa funzione è possibile positicipare l'irrigazione da 1 a 7 giorni, risparmiando acqua e consentendo alle radici delle piante di rinforzarsi.
Se l'impostazione è [ -d ] la funzione eco!ogic è spenta: si attiverà quando la soglia di umidità nel terreno scende sotto il valore impostato dall'utente.
Se la funzione eco!ogic è attiva l'irrigazione verrà posticipata per un periodo pari a quello impostato.

Esempio si posticipa di 2 giorni:
Se l'impostazione prevede che l'irragzione inizi Lunedì alle 8.00, con umidità del terreno inferiore al livello impostato ed in assenza di pioggia, la funzione di posticipo di due giorni farà scattare l'irrigazione il mercoledì successivo, alle 08.00. In caso di pioggia e terreno umido, l'irrigazione rimarrà ferma per altri due giorni. Il periodo di tempo indicato come posticipo, dunque, si rinnova automaticamente.

Sì. E' sufficiente rimuovere le batterie dal vano e reinserirle. Quando si riavvia il sistema, premere e tenere premuto il pulsante [OK] ficnhé i simboli compaiono sul display e l'orologio inizia a lampeggiare. Una volta impostato l'orario, parte il conto alla rovescia ed è dunque possibile settare il sensore pioggi/umidità sul livello desiderato. Prestare attenzione al corretto orientamento delle batterie.

Guasti e rimedi

Quando il display indica "ERR", c'è un problema con la valvola, ad esempio una ostruzione. Rimuovere le batterie dalla centralina e reinserirle, staccare la presa rubinetto e cercare l'intoppo al fine di eliminarlo.

Il simbolo delle onde radio lampeggia quando la centralina cerca il segnale del sensore pioggia/umidità. Se non riceve nessun segnale per un'ora il display segnalerà "Off". E' possibile ripristinare il segnale premendo il pulsante [ok].

Il simbolo delle onde radio lampeggia quando ...
a) la distanza tra sensore e centrilina è troppo elevata o in presenza di ostacoli.
Consiglio: ridurre la distanza tra sensore e centralina.
b) La centralina si sta riavviando.
Ritroverà il segnale entro 30 minuti.
Consiglio: Togliendo e reinserendo le batterie nel sensore, il segnale verrà individuato in un solo minuto.
c) c'è un'interferenza e la centralina non riesce a localizzare il sensore.
Consiglio: Quando l'interferenza cessa, la centralina ritorverà automaticamente il sensore in 30 minuti.

"OFF" indica due possibiili cause:
a) La batteria è scarica.
Quando la batteria è scarica il display indica "OFF". Il simbolo della batteria indica che è scarica. Sostituire la batteria.
b) La centralina trova il segnale del sensore.
Quando la centralina perde il segnale del sendore, inizia a cercarlo ed il simbolo delle onde radio lampeggia. Se non lo trova entro un'ora il display indicherà "OFF". In questo caso, il simbolo della batteria ne indica lo stato e quello delle onde radio lampeggerà. Riavviare premendo il pulsante [ok].

Assicurarsi che la testa del sensore pioggia/umidità sia a contatto con il terreno. Consultare il capitolo "posizionare il sensore" sul libretto d'istruzioni.

Dopo l'uso in inverno

Smontare la centralina SensoTimer dal rubinetto e svuotarla dall'acqua. Togliere le batterie e riporre la centralina in un lugo asciutto e mai sotto zero fino alla primavera successiva. Kärcher consiglia di sostituire le batterie ogni anno.

Ricambi

Sì, è possibile sostituire utilizzare un nuovo sensore. I sensori infatti sono disponibili come ricambi con codice
(: 4.645-499.0).

La testa del sensore va sostituita una volta l'anno all'inizio della stagione di irrigazione. La sostituzione consente di mantenere il sistema alla massima efficienza. Il codice della testa del sensore è 2.645-242.0.