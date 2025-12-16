Ugelli microspray

Gli Ugelli microspray con ago integrato possono essere collegati in qualsiasi punto del tubo Kärcher Rain System®. L'ugello può essere regolato secondo necessità. L'efficientissimo sistema d'irrigazione Kärcher Rain System® funziona con una pressione di 4 bar, è dotato di un tubo flessibile da 1/2" con collettori di gocciolamento e spruzzo e combina i vantaggi del micro gocciolamento e dell'irrigazione tradizionale. Il "Kärcher Rain System®" può essere adattato a quasi tutti i giardini e funziona perfettamente con il SensoTimer per un controllo dell'irrigazione in base alle necessità.

Caratteristiche e vantaggi
Fissaggio sul tubo del Kärcher Rain System®
  • Montaggio flessibili e personalizzabile
Portata d'acqua regolabile
  • Irrigazione goccia a goccia di precisione
Fascetta e ago integrati
  • Si monta senza attrezzi
Spruzzo regolabile
  • Regolazione dello spruzzo molto intuitiva
Ugelli differenti
  • Regolazione dello spruzzo a seconda della pianta
Fascetta richiudibile
  • Le fascette si possono mettere e togliere
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 4
Potenza della pressione in uscita a 4 bar (l/h) 55
Colore Giallo
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 15 x 24 x 54

Scope of supply

  • Ugelli micro spray a 360°: 1 Pezzo(i)
  • Ugelli micro spray a 180°: 2 Pezzo(i)
  • Ugelli micro spray a 90°: 2 Pezzo(i)

Dotazione

  • Portata d'acqua regolabile
Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Aiuole e orti
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
Accessori