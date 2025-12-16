Ugelli microspray
Gli ugelli microspray con ago integrato possono essere collegati in qualsiasi punto del tubo Kärcher Rain System®. L'ugello può essere regolato secondo necessità .
Gli Ugelli microspray con ago integrato possono essere collegati in qualsiasi punto del tubo Kärcher Rain System®. L'ugello può essere regolato secondo necessità. L'efficientissimo sistema d'irrigazione Kärcher Rain System® funziona con una pressione di 4 bar, è dotato di un tubo flessibile da 1/2" con collettori di gocciolamento e spruzzo e combina i vantaggi del micro gocciolamento e dell'irrigazione tradizionale. Il "Kärcher Rain System®" può essere adattato a quasi tutti i giardini e funziona perfettamente con il SensoTimer per un controllo dell'irrigazione in base alle necessità.
Caratteristiche e vantaggi
Fissaggio sul tubo del Kärcher Rain System®
- Montaggio flessibili e personalizzabile
Portata d'acqua regolabile
- Irrigazione goccia a goccia di precisione
Fascetta e ago integrati
- Si monta senza attrezzi
Spruzzo regolabile
- Regolazione dello spruzzo molto intuitiva
Ugelli differenti
- Regolazione dello spruzzo a seconda della pianta
Fascetta richiudibile
- Le fascette si possono mettere e togliere
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|4
|Potenza della pressione in uscita a 4 bar (l/h)
|55
|Colore
|Giallo
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Ugelli micro spray a 360°: 1 Pezzo(i)
- Ugelli micro spray a 180°: 2 Pezzo(i)
- Ugelli micro spray a 90°: 2 Pezzo(i)
Dotazione
- Portata d'acqua regolabile
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Aiuole e orti
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)