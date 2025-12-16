Gli Ugelli microspray con ago integrato possono essere collegati in qualsiasi punto del tubo Kärcher Rain System®. L'ugello può essere regolato secondo necessità. L'efficientissimo sistema d'irrigazione Kärcher Rain System® funziona con una pressione di 4 bar, è dotato di un tubo flessibile da 1/2" con collettori di gocciolamento e spruzzo e combina i vantaggi del micro gocciolamento e dell'irrigazione tradizionale. Il "Kärcher Rain System®" può essere adattato a quasi tutti i giardini e funziona perfettamente con il SensoTimer per un controllo dell'irrigazione in base alle necessità.