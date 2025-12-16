Riduttore di pressione con filtro

Il riduttore di pressione con filtro riduce la pressione di impatto. Il filtro protegge il Kärcher Rain System® dalle particelle di sporco.

Caratteristiche e vantaggi
Filtro integrato
  • Protegge il Kärcher Rain System® dalle impurità
Riduttore di pressione intergrato
  • Reduce la pressione max. in entrata di 12 bar a 4 bar di uscita.
Filtro estraibile
  • Il filtro è facile da pulire
Design ergonomico
  • Facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato G3/4
Pressione max. (bar) 12
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 250 x 470 x 470

Scope of supply

  • Adattatore rubinetto G3 / 4
  • Filtro

Dotazione

  • Adattatore per tubo Kärcher Rain System®
Videos
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Aiuole e orti
Accessori
RICAMBI Riduttore di pressione con filtro

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.