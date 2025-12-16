Riduttore di pressione con filtro
Il riduttore di pressione con filtro riduce la pressione di impatto. Il filtro protegge il Kärcher Rain System® dalle particelle di sporco.
Il riduttore di pressione con filtro riduce la pressione di impatto. Il filtro protegge il Kärcher Rain System® dalle particelle di sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Filtro integrato
- Protegge il Kärcher Rain System® dalle impurità
Riduttore di pressione intergrato
- Reduce la pressione max. in entrata di 12 bar a 4 bar di uscita.
Filtro estraibile
- Il filtro è facile da pulire
Design ergonomico
- Facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|G3/4
|Pressione max. (bar)
|12
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|250 x 470 x 470
Scope of supply
- Adattatore rubinetto G3 / 4
- Filtro
Dotazione
- Adattatore per tubo Kärcher Rain System®
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Aiuole e orti
Accessori
RICAMBI Riduttore di pressione con filtro
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.